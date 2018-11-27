 FAZ: Санкции ЕС в отношении России - что дальше делать? | Немецкие СМИ о России, Германии, мире | DW | 28.11.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Пресса

FAZ: Санкции ЕС в отношении России - что дальше делать?

Украина нуждается в большей помощи и внимании Евросоюза. При этом сами европейцы должны приложить больше усилий для энергетической независимости от Москвы, пишет обозреватель FAZ.

Санкции Запада в отношении РФ - символическое изображение

Обозреватель FAZ Райнхард Фезер (Reinhard Veser) посвятил свой комментарий дискуссии в Евросоюзе о возможных новых санкциях в отношении РФ после иницидента в Керченском проливе:

"Дискуссия в ЕС о возможных новых санкциях в отношении РФ еще даже по-настоящему не началась, а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уже высказался для протокола: "Нас это больше не волнует".

Независимо от того, так это или нет, данная ситуация напрямую указывает на проблему Запада: санкции - это инструмент, который очень быстро становится более непригодным. Нынешние санкции в отношении России хоть и были болезненными для ряда секторов российской экономики и тех представителей режима, которых они персонально коснулись, но эффект от них, как и любая боль, со временем проходит. И поскольку это невозможно, да и не было целью - экономически одержать верх над Россией, то возможные новые санкции - не что иное, как своеобразный восклицательный знак, сигнал того, что ЕС не будет мириться с агрессией Кремля против Украины.

Такие символические действия не пугают Кремль, во всяком случае, публично. Более того, он очень легко может встроить их в антизападную пропаганду, рассчитанную на россиян. Представление о том, что с помощью санкций можно изменить политический курс России еще 4 года назад, в самом начале войны в Украине, были иллюзией - в ней для Путина и его окружения слишком многое поставлено на кон. Но это не означает, что на фоне действий России в Азовском море ЕС не должен думать о новых санкциях, как раз наоборот. Ведь речь идет о гораздо большем, чем просто о событиях этих дней. Последние инциденты - лишь кульминация планомерно осуществляемого уже более года ослабления востока Украины.

Контекст

После вооруженного инцидента в Керченском проливе, Австрия, председательствующая в ЕС, предложила ужесточить санкции против Москвы. Эстония и Польша поддержали эту идею. (28.11.2018)

Участвовавшие в конференции в Берлине представители России, США и стран ЕС по-разному оценили инцидент в Керченском проливе. (27.11.2018)

Санкции вовсе не являются неэффективными. Они меняют расчеты Кремля. Ведь даже любой укол ощутим, он тоже может причинить боль. Но, прежде всего, санкции являются сигналом того, что возвращения к политической формуле business as usual не будет, и попытки вбить клин в отношения между западными странами оказались напрасными.

Возможные санкции не должны остаться единственной реакцией ЕС на действия РФ: Украина нуждается в большей поддержке и внимании, европейцы должны больше сделать для того, чтобы обрести энергетическую независимость от России (и поэтому должны отказаться от проекта "Северный поток-2"). Потому что громкий отказ России от предложения европейцев выступить в качестве посредников показывает, что Кремль хочет эскалации".

Автор: Райнхард Фезер, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

  • Портрет Путина, нарисованный на стене жилого дома в Симферополе

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Операция по захвату

    Бравый Путин на граффити и плакатах, а также российские флаги вместо украинских появились в Крыму после 27 февраля 2014 года, когда люди в военной форме без знаков отличия заняли здания Совмина и Верховного совета в Симферополе, а потом ключевые объекты и украинские воинские части. Операция РФ по захвату автономной республики Крым, находящейся в составе Украины, прошла всего за несколько дней.

  • Жители Крыма голосуют на референдуме 16 марта 2014 года

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Под контролем российских военных

    Нелегитимный референдум 16 марта 2014 года изменил жизнь крымчан. Несмотря на протесты, в обход Конституции Украины на голосование был вынесен вопрос об изменении статуса Крыма. Новые власти назвали незаконной передачу Крымской области из РСФСР в состав УССР в 1954 году и подписали договор о вхождении в состав РФ. Большинство жителей Крыма ликовало, а на протестующих обрушились репрессии.

  • Крымские татары на акции протеста. Симферополь, 14 марта 2014 года

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Крымские татары вне закона

    От аннексии Крыма больше всех пострадали крымские татары. Репрессии коснулись всех, кто считает действия России незаконными. В 2016 году меджлис крымскотатарского народа признан экстремистской организацией. Его лидеров преследуют, в домах татар не прекращаются обыски и аресты. Так было в 1944 году, когда их как врагов народа депортировал с полуострова советский НКВД.

  • Владимир Путин на телеэкранах во время пресс-конференции в декабре 2014 года

    Крым через 3 года после российской аннексии

    "А дышать в Крыму можно?"

    Вместо украинских телеканалов, отключенных в Крыму с весны 2014 года, работает аналоговое телевидение России. Независимый канал крымских татар ATR, выступивший за целостность Украины, вещает теперь из Киева, так как на полуострове его деятельность запрещена. Под запрет попали и другие крымские СМИ - "15 минут", "Lâle", "Крым. Реалии". "А дышать в Крыму можно?", - спрашивают местные журналисты.

  • КПП Каланчак на административной границе материковой Украины с полуостровом Крым

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Как легально попасть в Крым

    Киев не признает бесконтрольный въезд в аннексированный Крым из России. Иностранцы должны сначала въехать на территорию Украины и только потом следовать на полуостров, иначе можно угодить в украинские списки невъездных. Попасть в Крым можно через КПП на административной границе с материковой Украиной - пешком или на машине, другой транспорт тут не ходит. Для украинцев проезд и проход свободный.

  • Колючая проволока на границе материковой части Украины и Крыма

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Санкции за аннексию

    Евросоюз и США, не признавшие аннексию Крыма, не рекомендуют своим компаниям приобретать бизнес, недвижимость и торговать с полуостровом. А предприятия Крыма не могут продавать свою продукцию в ЕС и Америку. Из-за санкций у крымчан не работают карты Visa и MasterCard и подорожали кредиты, потому что в Крым не спешат приходить крупные банки России.

  • Женщины с российским флагом радуются вхождению Крыма в состав РФ

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Обещанного три года ждут

    Те, кто проголосовал за Крым в составе России, ждут от Путина выполнения обещаний: постройки Керченского моста, газопровода, электростанций и решения социальных проблем. Пока же доходы крымчан не успевают за ростом цен и увеличением стоимости "коммуналки". Но информация о недовольных уровнем жизни и о локальных протестах появляется только в соцсетях и независимых СМИ.

  • Строительство моста через Керченский пролив со стороны материковой части России

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Мост от друга Путина

    Стройка моста через Керченский пролив, который соединит материковую часть РФ и Крым, ведется в авральном режиме. Подряд на строительство стоимостью в 228 млрд рублей получила компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга - российского олигарха и друга Путина. К декабрю 2018 года планируется возвести 4 автомобильных полосы, а к декабрю 2019-го - 2 полосы железной дороги и подъездные пути к ним.

  • Туристическое бюро, парикмахерская и салон Фабрика грез на одной крымских улиц

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Черный передел

    За 3 года малый бизнес крымчан сильно пострадал от передела собственности в пользу бизнесменов РФ. По данным сайта "Крым. Реалии", число малых предприятий в 2016 году по сравнению с 2014-м сократилось с 15 до 1 тысячи. Проблемы могут возникнуть у владельцев земельных участков и домов в прибрежной зоне. Они лишатся земли, если крымские суды не признают документы, выданные до аннексии полуострова.

  • На пляже Алушты в разгар сезона людей немного. Июнь 2016 года

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Турбизнес несет убытки

    В сезон в Крыму работают все пляжи, Россия разрешила ввозить сюда продукты с Украины. Жители, занятые в инфраструктуре обслуживания, надеются, что жизнь войдет в привычное русло. Но поток туристов за 3 года сократился почти на треть. Железнодорожное сообщение прервано, а летать на отдых без особого комфорта - дорого. Из-за санкций ЕС в порты Крыма не заходят круизные пароходы с иностранцами.

  • Экспонаты выставки Крым. Золото и тайны Черного моря

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Золото крымских скифов переедет в Киев

    Не вернутся в Крым сокровища местных музеев - сотни золотых украшений и оружие. В декабре 2016-го суд в Нидерландах постановил передать Киеву эту уникальную коллекцию из 550 артефактов, которая в дни аннексии Крыма путешествовала по выставкам Европы. В судебном постановлении сказано, что дальнейшую судьбу экспонатов выставки "Крым. Золото и тайны Черного моря" решит украинский суд.

  • Паспорт гражданина Российской федерации

    Крым через 3 года после российской аннексии

    С паспортом России

    Со времени аннексии Крыма местные жители могут покупать SIM-карты для мобильников только с паспортом РФ. Но с выданным на полуострове документом не дают визу в посольствах стран ЕС и США. В выигрыше оказались получившие паспорта России крымские пенсионеры. Пенсия у них выросла до уровня российской, а пенсионный возраст для женщин снизился с 60 до 55 лет.

    Автор: Галина Петровская


Смотреть видео 03:05
Now live
03:05 мин

Инцидент в Керченском проливе: на чьей стороне международное право?

Контекст

Крым через 3 года после российской аннексии

В марте 2014 года Россия аннексировала украинский Крым. Как изменилась с тех пор жизнь на полуострове - в фотогалерее DW. (15.03.2017)  

Ссылки в интернете

Сайт газеты FAZ

Аудио- и видеофайлы по теме

Инцидент в Керченском проливе: на чьей стороне международное право?  

Конфликт в Керченском проливе с точки зрения морского права и реакция Запада - DW Новости  

Военное положение в Украине - реакция Запада  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Германия и Франция против новых санкций в отношении России  

Как немецкие СМИ объясняют причины Керченского кризиса  

Порошенко сообщил о безуспешной попытке разговора с Путиным  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно