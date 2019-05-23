 FAZ: После выхода из ДРСМД от России исходит новая угроза | Немецкая печать | DW | 16.07.2019

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Немецкая печать

FAZ: После выхода из ДРСМД от России исходит новая угроза

Кремль может использовать новую ракету средней дальности как щит для традиционной или гибридной войны на постсоветском пространстве, считает обозреватель FAZ Райнхард Фезер.

Демонстрация российской ракеты 9М729 в Кубинке, январь 2019 года

Демонстрация российской ракеты 9М729 в Кубинке, январь 2019 года

Похоже, что адресованные России призывы все же вернуться к соблюдению Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) предназначены, прежде всего, западной аудитории: таким способом в ЕС и НАТО хотят показать, что пытались договориться с Москвой по-хорошему, и одновременно подчеркнуть всю серьезность положения. Действия российской стороны уже давно не оставляют никаких сомнений в том, что Кремль не будет ничего предпринимать для спасения этого эпохального соглашения, подписанного в 1987 году с целью ядерного разоружения: Москва не намерена отказываться от своей новой ракеты средней дальности, способной нанести ядерный удар по практически любой европейской столице.

В действительности речь идет уже не о спасении ДРСМД, а о том, что будет после него. С одной стороны, открытым остается вопрос, будет ли продлено СНВ-3 - самое важное из остающихся американо-российских соглашений об ограничении ядерных вооружений: срок его действия истекает в 2021 году.

Шансов на это довольно мало - в том числе и из-за нерационального поведения хозяина Белого дома. На этом фоне то, каким образом НАТО отреагирует на ухудшение ситуации в сфере безопасности в Европе в результате прекращения действия ДРСМД, приобретает для европейцев еще большее значение. В последние месяцы в альянсе неоднократно заявляли, что не намерены участвовать в новой гонке ядерных вооружений.

Контекст

Договор о ракетах средней и меньшей дальности прекращает существовать. DW - о реакции Берлина и возможных ответных мерах Запада, в числе которых и новые санкции против России. (18.06.2019)

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НАТО не желает нового ядерного оружия в Европе. Для этого она должна договариваться с Россией, хотя пока и не знает как, считает Бернд Ригерт. (14.02.2019)

Вашингтон объявил о приостановке участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Будущее мира и Европы теперь выглядит гораздо более мрачным, считает Макс Хофман. (01.02.2019)

Реальная опасность, исходящая от новой российской ракеты средней дальности, заключается вовсе не в том, что с ее помощью Россия могла бы нанести по Западной Европе ядерный удар - система ядерного сдерживания работает для этого слишком хорошо.

Скорее, Кремль мог бы использовать новое оружие в качестве своеобразного щита для конвенциональной военной или гибридной агрессии на постсоветском пространстве. Это предположение нельзя назвать необоснованным: еще четыре года назад Владимир Путин сам говорил о таком сценарии в пропагандистском фильме, приуроченном к первой годовщине аннексии Крыма.

Запад должен отреагировать на это, в том числе, усилением военной защиты членов НАТО на восточной границе альянса. Но еще важнее - предотвратить эскалацию конфликта на ранней стадии: для этого нужно укреплять страны, не являющиеся членами НАТО - в частности, Грузию и Украину, - а не ослаблять их с помощью таких проектов, как газопровод "Северный поток-2". И быстро и четко реагировать на провокации со стороны России, а не занимать выжидательную позицию, как это часто происходило до сих пор. 

Автор: Райнхард Фезер, обозреватель FAZ

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung 

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции Deutsche Welle в целом.

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