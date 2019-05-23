FAZ: После выхода из ДРСМД от России исходит новая угроза

Похоже, что адресованные России призывы все же вернуться к соблюдению Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) предназначены, прежде всего, западной аудитории: таким способом в ЕС и НАТО хотят показать, что пытались договориться с Москвой по-хорошему, и одновременно подчеркнуть всю серьезность положения. Действия российской стороны уже давно не оставляют никаких сомнений в том, что Кремль не будет ничего предпринимать для спасения этого эпохального соглашения, подписанного в 1987 году с целью ядерного разоружения: Москва не намерена отказываться от своей новой ракеты средней дальности, способной нанести ядерный удар по практически любой европейской столице.

В действительности речь идет уже не о спасении ДРСМД, а о том, что будет после него. С одной стороны, открытым остается вопрос, будет ли продлено СНВ-3 - самое важное из остающихся американо-российских соглашений об ограничении ядерных вооружений: срок его действия истекает в 2021 году.

Шансов на это довольно мало - в том числе и из-за нерационального поведения хозяина Белого дома. На этом фоне то, каким образом НАТО отреагирует на ухудшение ситуации в сфере безопасности в Европе в результате прекращения действия ДРСМД, приобретает для европейцев еще большее значение. В последние месяцы в альянсе неоднократно заявляли, что не намерены участвовать в новой гонке ядерных вооружений.

Реальная опасность, исходящая от новой российской ракеты средней дальности, заключается вовсе не в том, что с ее помощью Россия могла бы нанести по Западной Европе ядерный удар - система ядерного сдерживания работает для этого слишком хорошо.

Скорее, Кремль мог бы использовать новое оружие в качестве своеобразного щита для конвенциональной военной или гибридной агрессии на постсоветском пространстве. Это предположение нельзя назвать необоснованным: еще четыре года назад Владимир Путин сам говорил о таком сценарии в пропагандистском фильме, приуроченном к первой годовщине аннексии Крыма.

Запад должен отреагировать на это, в том числе, усилением военной защиты членов НАТО на восточной границе альянса. Но еще важнее - предотвратить эскалацию конфликта на ранней стадии: для этого нужно укреплять страны, не являющиеся членами НАТО - в частности, Грузию и Украину, - а не ослаблять их с помощью таких проектов, как газопровод "Северный поток-2". И быстро и четко реагировать на провокации со стороны России, а не занимать выжидательную позицию, как это часто происходило до сих пор.

Автор: Райнхард Фезер, обозреватель FAZ

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

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