 FAZ: Последствия ″Брекзита″ не остановят Джонсона | Немецкие СМИ о России, Германии, мире | DW | 20.12.2019

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Пресса

FAZ: Последствия "Брекзита" не остановят Джонсона

Правительство Бориса Джонсона намерено довести вопрос "Брекзита" до конца, не принимая в расчет все последствия этого абсурдного решения, пишет обозреватель немецкой газеты FAZ.

Борис Джонсон

Борис Джонсон

Обозреватель FAZ Клаус-Дитер Франкенбергер (Klaus-Dieter Frankenberger) рассуждает в своем комментарии о последствиях "Брекзита": 

"Премьер-министру Борису Джонсону с абсолютным большинством, которое получили консерваторы в парламенте по итогам выборов, не о чем беспокоиться: он уже доложил королеве на открытии новой сессии парламента, что "Брекзит" - приоритет его правительства - наступит 31 января.

Однако и после этого жизнь по ту сторону ЕС еще не начнется. На переходном этапе продолжат действовать правила внутреннего рынка ЕС и Таможенного союза. Но к концу следующего года все должно закончиться, как того хочет Джонсон. До этого Великобритания и ЕС должны заключить договор о свободной торговле.

Эксперты считают заключение договора в такой короткий срок отчаянным шагом и не слишком реалистичной целью, если только само соглашение не будет очень скудным. Вполне возможно, что это и есть намерение премьер-министра. Установление амбициозного партнерства требует куда более длительных переговоров.

Посмотрим, как будет выглядеть ситуация через год, и появится ли вновь угроза выхода Великобритании из ЕС без соглашения, которое упорядочивает этот процесс. Правительство Джонсона считает, что единственная возможность добиться уступок от ЕС - это оказывать на него давление. В качестве доказательств он приводит в пример изменения в сделке с ЕС своей предшественницы Терезы Мэй.

Да, изменения действительно были, но их было не так много. Прежде всего, они касались Северной Ирландии. Из-за особых условий, которые повлияют на торговлю, теперь унионисты из Северной Ирландии называют Джонсона не иначе как предателем и лжецом.

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В Северной Ирландии и Шотландии потрясения от формирования Палаты общин ощущаются наиболее сильно. Глава регионального правительства Шотландии Никола Стерджен, партия которой получила наибольшее количество мест в шотландском парламенте, требует от Лондона утвердить новый референдум о независимости Шотландии. Она будет грызть гранит, но Джонсона в покое не оставит, даже если вариантов у нее будет не так уж много.

Очевидно одно: "Брекзит" добавит масла в огонь в этом вопросе. Кстати, у правительства есть и другие планы - оно хочет инвестировать много денег в здравоохранение и инфраструктуру. За что, конечно, получит многочисленные аплодисменты".

АвторКлаус-Дитер Франкенбергер, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Никита Баталов


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