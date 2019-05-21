 FAZ: Первые дни Зеленского на посту президента не радуют | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 23.05.2019

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FAZ: Первые дни Зеленского на посту президента не радуют

Новый президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей избирательной кампании обещал не назначать своих людей на госпосты. Но все происходит с точностью до наоборот, пишет FAZ.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Первым дням Владимира Зеленского на посту президента Украины посвятил свой комментарий обозреватель FAZ Райнхард Фезер.       

"Новый президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей предвыборной борьбы обещал, что не будет раздавать государственные посты своим приближенным, как это делали его предшественники. Только профессиональные качества и хорошая репутация должны решать, кто будет назначен на ту или иную должность. Но в реальности произошло совсем наоборот. Большинство из тех, кого Зеленский позвал в Киев на работу в президентскую администрацию, - его друзья детства или многолетние бизнес-партнеры, не имеющие опыта в политике.

Контекст

Новый президент Украины оправдал надежды тех, кто ждал от него решительных действий, пишут немецкие СМИ. Правда, на церемонию инаугурации не приехал ни один из действующих политиков ФРГ. (21.05.2019)

Новый президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации заявил, что чиновникам не стоит вешать в кабинетах его портрет. Карикатурист Сергей Елкин понял намек. (20.05.2019)

Для Кремля раздача российских паспортов - не только попытка ослабить Украину, но и часть борьбы за трудовые ресурсы, считает Константин Эггерт. (03.05.2019)

Такой опыт, правда, имеется у самого важного среди них лица - главы президентской администрации Андрея Богдана. Но у него есть огромная проблема: его назначение может быть расценено как нарушение закона о люстрации, согласно которому после революции 2014 года функционеры свергнутого режима не имеют право занимать государственные посты в течение 10 лет.

Если к этому добавить, что с точки зрения права роспуск Зеленским нынешнего состава Верховной рады сомнителен, то первые дни Зеленского на посту президента вряд ли рисуют красивую картинку. Опасность того, что избрание Зеленского не приведет к переменам, а, наоборот, вернет страну в прошлое, реальна".

Автор: Райнхард Фезер, обозреватель DW

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Ута Штайнвер


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Не только шоумен Владимир Зеленский пришел в политику без опыта в этой сфере. По всему миру актерам, музыкантам и спортсменам не раз удавалось занять самые высокие госпосты. (02.04.2019)  

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