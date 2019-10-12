FAZ: Наступление на курдов выгодно Эрдогану, Асаду и Москве

В первые пять дней турецкого наступления на курдский автономный регион на севере Сирии события развиваются так, как и предполагалось. Турецкая армия достигла небольших успехов, по данным ООН, более чем 130 000 мирных жителей вынуждены были бежать с мест своего проживания, а отчаявшиеся курды обратились за помощью к Дамаску. От турецкого наступления выигрывают режим Асада, который теперь будет диктовать курдам условия за оказание им помощи, и Россия, искусно лавирующая между неприятием этой акции и пониманием политики Анкары.

Открытую поддержку Турция получила только от таких стран как Пакистан и Азербайджан. Наибольшее неприятие - и разочарование президентом Эрдоганом - в арабском мире, где Турция утратила свою репутацию "мягкой силы". Лига арабских государств (ЛАГ) единогласно осудила наступление. Исключением не стали также Катар, на сторону которого Турция встала в его конфликте с Саудовской Аравией, и Палестинская автономия, в поддержку которой всегда выступает Эрдоган.

Конгресс США грозит Турции санкциями, а известие о том, что американские самолеты вновь патрулируют некоторые районы северной Сирии, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение турецких войск, стало для Анкары холодным душем.

Острейшей критике подвергли действия турецких властей и в Европе. Некоторые государства уже приостановили экспорт вооружений в Турцию. Анкара требует от Евросоюза признания законности своих действий по обеспечению безопасности страны в борьбе с Курдской рабочей партией. ЕС же в собственных интересах безопасности имеет другие приоритеты: Европа опасается возвращения террористической группировки "Исламское государство" и новой волны беженцев.

Эрдогана это не беспокоит. Не в первый раз кризис, который он вызвал, укрепляет его внутриполитическую позицию. Эта операция нейтрализует сразу две опасности для режима. Она вбивает клин между оппозиционными силами - Республиканской народной партией и прокурдской Народной демократической партией. Первая поддерживает акцию, вторая отвергает. Кроме того, во время войны фракционеры из правящей Партии справедливости, желающие отделиться от нее, не смогут сделать это и создать новую партию.

Однако в условиях отсутствующей международной поддержки велика вероятность того, что Анкара будет довольствоваться меньшими результатами, чем те, которые были поставлены целью операции "Источник мира". Только тогда она сможет избежать длительной войны и сохранить свое лицо.

Райнер Херман, политический обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне

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