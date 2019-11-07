FAZ: Макрон думает о НАТО слишком плохо

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) опубликовала комментарий своего обозревателя Томаса Гучкера (Thomas Gutschker), посвященный высказываниям президента Франции Эмманюэля Макрона в интервью журналу The Economist, опубликованном 7 ноября:

"Эмманюэлю Макрону нравится играть роль дальновидного мирового политика. Его последний - мрачный - прогноз гласит: если Европа, наконец, не начнет воспринимать себя как глобального геополитического игрока, то вскоре ЕС перестанет быть хозяином своей судьбы. Макрон больше не ждет помощи от Америки. По его словам, для президента США Дональда Трампа Североатлантический альянс стал "бизнес-проектом": тот, кто захочет спрятаться под ядерным зонтиком США, должен будет покупать американские товары. Как Макрон заявил в интервью журналу The Economist, Европа сейчас наблюдает за тем, как у НАТО "отмирает мозг".

Высказывания французского лидера могут показаться весьма логичными, однако в их основе лежат неверные выводы. Хотя жесткую критику Макрона в адрес президента США можно считать справедливой, Трампа все же не следует отождествлять с Америкой в целом.

Как ни парадоксально это звучит, за последние три года Вашингтон инвестировал миллиарды долларов в повышение боеготовности своих союзников по Альянсу на восточном фланге. Американские войска не покинули Европу: они сюда вернулись. В 2020 году на крупномасштабные учения в Европу прибудут 20 000 американских солдат. За последнюю четверть века маневры такого уровня здесь пройдут впервые. За этим, однако, стоит не Трамп, а желание Конгресса США сохранить Европу в качестве своего ближайшего союзника.

Европа далека от стратегической автономии

Что же касается критики Макрона по поводу отсутствия координации между Европой и США в Сирии, то она весьма справедлива. Когда летом 2019 года американцы попросили европейцев предоставить войска для создания на границе Сирии с Турцией зоны безопасности, те лишь синхронно покачали головами.

А теперь, когда США выводят из региона свой контингент, Германия внезапно берет инициативу в свои руки (в октябре министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила создать на севере Сирии зону безопасности. - Ред.). Или же это предложение исходит лично от главы Минобороны ФРГ? В своей последней программной речи в Университете бундесвера в Мюнхене 7 ноября она его больше не упоминала.

Справедливости ради стоит отметить, что Европа все еще далека от какой-либо "стратегической автономии", о которой постоянно говорит Макрон. Даже надменная Франция в этом отношении выглядит весьма слабой. Только что французам пришлось вывести из северо-восточной Сирии свой спецназ - равно как и британцам. Они не смогли продолжать там работать без поддержки США".

Автор: Томас Гучкер, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung

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