 FAZ: Кремль идет на переговоры, чтобы проверить, можно ли обмануть Украину | Немецкие СМИ о России, Германии, мире | DW | 20.09.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Пресса

FAZ: Кремль идет на переговоры, чтобы проверить, можно ли обмануть Украину

Зеленский стремился к переговорам с Москвой, Кремль отреагировал на это, и было объявлено о встрече президентов России и Украины. Однако она пока не состоится. констатирует обозреватель FAZ.

Карикатура Сергея Елкина на тему переговоров в нормандском формате

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала комментарий своего обозревателя Райнхарда Фезера (Reinhard Veser) "Кремлевская проверка" о возможном срыве встречи в "нормандском формате" и российских обвинениях в адрес Киева.

"В последние годы неоднократно создавалось впечатление, что в украинском конфликте на горизонте появились небольшие проблески надежды. Нечто подобное происходило и в последние несколько недель: новый президент Украины Владимир Зеленский стремился к переговорам с Москвой, и Кремль, казалось бы, отреагировал.

Украина и Россия обменялись пленными, и было объявлено, что вскоре пройдет саммит в так называемом "нормандском формате" с участием России, Украины, Германии и Франции. Такая встреча была бы желательна, поскольку реального прогресса можно достичь только на уровне глав государств и правительств.

Но саммит пока что не состоится - и снова по той же причине, которая возникает всегда в тех случаях, когда дипломатические усилия ни к чему не приводят: Кремль соглашается на подобные переговоры лишь для того, чтобы проверить, сможет ли он вбить клин между Украиной и ее западными партнерами, а затем обмануть Киев. А если это не удается, он обвиняет Украину в том, что она не заинтересована в переговорах".

Клаус-Дитер Франкенбергер, политический обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции Deutsche Welle в целом.

_____________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в Twitter | Facebook | YouTube | Telegram

 

Смотрите также:

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Владимир Зеленский празднует победу "Слуги народа"

    Партия "Слуга народа" победила на парламентских выборах в Украине. Карикатурист Сергей Елкин о реакции на данные экзитполов ее лидера - президента страны Владимира Зеленского.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Украинская пастораль, или Возвращение Саакашвили

    Украинская пастораль, или Возвращение Саакашвили Президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство этой страны Михаилу Саакашвили. Экс-губернатор Одесской области решил приехать в Украину. Карикатурист Сергей Елкин умиляется.

  • Зеленский обращается к чиновникам, требуя, чтобы те вешали на стены его карикатуры, а не портреты

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Зеленский - президент: карикатура лучше портрета?

    Новый президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации заявил, что чиновникам не стоит вешать в кабинетах его портрет. Карикатурист Сергей Елкин понял намек.

  • Два человека пьют на брудершафт, держа в руках стаканы, на которых написано анализ

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Сдача анализов Зеленским и Порошенко - бьет наповал!

    Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализы на алкоголь и наркотики. Карикатурист Сергей Елкин о шоу, в которое превращаются выборы в Украине.

  • Зеленский на фоне флага Украины и между Порошенко и Тимошенко победно всидывает руки вверх

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Владимир Зеленский - хорошо смеется тот, кто смеется первым

    Комик и новичок в политике Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента в Украине. Карикатурист Сергей Елкин и о тех, кому сейчас не до смеха - Порошенко и Тимошенко.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Владимир Путин на страже Керченского пролива

    Военные корабли РФ протаранили украинский буксир и перехватили еще два катера, проходившие через Керченский пролив. Кадры тарана судна напомнили Сергею Елкину игру в морской бой.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Выборы в Украине: как Порошенко будет бороться с конкурентами?

    Президент Украины Петр Порошенко объявил о намерении баллотироваться на второй срок. Сергей Елкин - о его возможном козыре в предвыборной гонке.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Киев вводил запрет на въезд российских мужчин в Украину

    Госпогранслужба Украины запретила въезд в страну мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет. Карикатурист Сергей Елкин предположил, по какому принципу составлялся запрет.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Кремль украинских политиков для санкций выбирал

    В санкционном списке Москвы оказались десятки представителей политической элиты Украины, включая Юлию Тимошенко. Как в Кремле составляли этот список? Взгляд Сергея Елкина.

  • карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Открытие Крымского моста: сказка для Владимира Путина

    Российский президент открыл скандальный мост, ведущий в аннексированный Россией Крым. Вот как это событие увидел карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    "Воскресение" Аркадия Бабченко: на аркане у спецслужб?

    Убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой Службы безопасности Украины. Карикатурист Сергей Елкин так проиллюстрировал спецоперацию СБУ.

  • Карикатура Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    "Нафтогаз" и "Газпром": Давид против Голиафа?

    После того, как Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" компенсацию за недопоставку газа, спор между компаниями разгорелся с новой силой. Сергей Елкин увидел это так.

  • Karikatur von Sergey Elkin (Sergey Elkin)

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Порошенко сказал Саакашвили уходить, но он остался

    Попытка задержания Михаила Саакашвили в Киеве провалилась. Сторонники отбили политика. Карикатурист Сергей Елкин следит за протестами в украинской столице.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Саакашвили от Порошенко против своей воли ушел

    Президент Украины Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства. Карикатурист Сергей Елкин об обстоятельствах произошедшего.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Путин в голубом: новый имидж президента России

    Владимир Путин предложил отправить в Донбасс "голубые каски" ООН. Карикатурист Сергей Елкин о новом миротворческом амплуа российского президента.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Siemens на Крым напоролся

    Скандал вокруг поставки газовых турбин концерна Siemens, оказавшихся - несмотря на санкции - в аннексированном Россией Крыму, продолжается.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Порошенко ополчился на "Яндекс" и "Одноклассников"

    По указу Петра Порошенко на Украине ввели запрет на "Яндекс", Mail.ru, "В контакте" и "Одноклассников". Карикатурист Сергей Елкин о новой информационной политике украинского президента.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Кнут вместо пряника, или Трамп призвал вернуть Крым

    Дональд Трамп ожидает от Москвы возврата Крыма Украине, заявил его пресс-секретарь. Сергей Елкин о несбывшихся надеждах Путина.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Ле Пен спела "Крымскую серенаду" для Путина

    Глава ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен заявила, что Крым никогда не был украинским, и пообещала в случае победы на выборах во Франции признать его российским.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Кремль "переупаковал" Крым

    Крымский федеральный округ, созданный весной 2014 года после аннексии полуострова Россией, по распоряжению Путина включили в состав Южного федерального округа.

  • Karikatur von Sergey Elkin Wladimir Putin Ukraine (Sergey Elkin)

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Почему Путин не видит смысла в "нормандском формате"

    После "диверсии" в Крыму президент РФ назвал "бессмысленными" переговоры в "нормандском формате". Карикатурист Сергей Елкин вспомнил другие слова Путина и объяснил его нежелание говорить об Украине на саммите G20.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Тяжелый случай, или Что оставил Яценюк Гройсману

    Верховная рада утвердила Владимира Гройсмана на посту премьер-министра Украины.

    Автор: Сергей Елкин


Смотреть видео 03:40

Как оценивают в Украине обмен заключенными с Россией

Контекст

"Формула Штайнмайера" - спасение минских соглашений и гарантия мира в Донбассе?  

Комментарий: Владимир Зеленский в шаге от абсолютизма

Досрочный роспуск ЦИК Украины открывает президенту Зеленскому путь к почти неограниченной власти в Украине, считает Сергей Руденко. (13.09.2019)  

Зеленский и Путин провели телефонные переговоры после обмена пленными

Президенты Украины и России провели телефонный разговор по итогам обмена заключенными. В ближайшее время лидеры двух стран обсудят дату проведения встречи в "нормандском формате". (08.09.2019)  

Меркель обсудила с Путиным подготовку к саммиту в "нормандском формате"

Канцлер Германии обратила внимание президента России на необходимость ускорить переговоры с Киевом о контрактах на транзит газа. (29.08.2019)  

Украина в карикатурах Сергея Елкина

В подборке DW - реакции карикатуриста Сергея Елкина на события, связанные с Украиной. (03.01.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как оценивают в Украине обмен заключенными с Россией  

Эксклюзив DW: Зеленский заговорил по-русски - президент хочет закончить войну дипломатическим путем  

Депутат Европарламента Кати Пири: Владимир Цемах теперь подозреваемый по делу MH17, а не свидетель  

Также по теме

Ukraine Kiew Gefangenenaustausch mit Russland Borispil International Airport

Ангела Меркель приветствовала обмен пленными между РФ и Украиной 07.09.2019

Обмен пленными Москвой и Киевом является сигналом надежды на урегулирование конфликта между РФ и Украиной, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Sacharow-Menschenrechtspreis an Oleg Senzow

Чем выгоден России обмен пленными с Украиной? 30.08.2019

Какие мотивы может преследовать Путин, согласившись на обмен пленными с Киевом? Какую цену, возможно, придется заплатить Украине за возвращение домой своих граждан? DW поговорила с немецкими экспертами.

Bundestag - Generaldebatte | Angela Merkel

Меркель: Евросоюзу нужна новая сила 11.09.2019

Россия укрепляется, Китай и США заняты соперничеством друг с другом, на этом фоне Европе необходимо усиление, считает канцлер Германии. Один из путей к нему - преодоление технологического отставания.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Комментарий: Изгоняющий Путина - сигнал Кремлю  

Почему "Аэрофлоту" придется закупать суперджеты, даже если он не хочет  

О чем договорились Россия, Украина и ЕС на газовых переговорах  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно