FAZ: Конфликт США и Ирана плохо кончится для Запада

Обозреватель FAZ Райнер Херман (Rainer Hermann) посвятил свой комментарий эскалации конфликта США и Ирана после убийства в Ираке иранского генерала Сулеймани.

"Тот факт, что Иран объявил о "новой фазе" противостояния с США, не предвещает ничего хорошего. Правда, Вашингтон после целого ряда упущенных возможностей, наконец, должен был продемонстрировать свою силу по отношению к Ирану, чтобы еще больше не утратить доверие таких союзников, как Саудовская Аравия. Но такая демонстрация силы плохо кончится. Ведь Тегеран извлекает двойную выгоду от новой эскалации: с одной стороны, парламент Ирака принял решение о прекращении американского и вообще всякого иностранного военного присутствия в стране. В результате Исламская Республика Иран, несмотря на слабую экономику, по-прежнему остается доминирующей силой в регионе.

С другой стороны, ненависть участников протестов в Ираке, обращенная до недавнего времени к Ирану, теперь оказалась переадресованной на США. Иран со своим заявленным "массивным возмездием", будет уклоняться от прямой конфронтации со значительно превосходящими его по военной мощи США. У Вашингтона не было бы другого выбора как нанести ответный военный удар, рискуя новой эскалацией. Если США хотят сохранить свое военное присутствие в регионе, единственной опцией после вывода своих войск из Сирии, остается иракский Курдистан. Дислокация американских солдат в иракском Курдистане возможна лишь в том случае, если автономный регион станет независимым государством - а это приведет к дальнейшим конфликтам.

Эскалация конфликта в Иране и Ираке может привести и к другим последствиям, которые неприятны Западу. В феврале в Иране должны состояться парламентские выборы. Ожидается, что победу на них будут праздновать сторонники жесткого курса, а поле для маневра у правительства и президента Роухани еще сильнее сузится. В Ираке же усилится внутриполитический кризис, сформировать новое правительство станет еще сложнее, а проиранские военизированные формирования станут еще влиятельнее. В таких условиях "Исламское государство", которое оказалось в подполье, но не исчезло окончательно, вновь может самоорганизоваться. Поэтому как никогда важно присутствие иностранных военный в регионе для борьбы с ИГ, оказавшимся одним из немногих бенефициаров нового конфликта.

Автор: Райнер Херман, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung

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