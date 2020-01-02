 FAZ: Конфликт США и Ирана плохо кончится для Запада | Немецкие СМИ о России, Германии, мире | DW | 06.01.2020

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Пресса

FAZ: Конфликт США и Ирана плохо кончится для Запада

После убийства иранского генерала Сулеймани ненависть, которую в Ираке демонстрировали в отношении Ирана, теперь обращена против США, пишет обозреватель FAZ.

Церемония прощания с Сулеймани в Тегеране

Церемония прощания с Сулеймани в Тегеране

Обозреватель FAZ Райнер Херман (Rainer Hermann) посвятил свой комментарий эскалации конфликта США и Ирана после убийства в Ираке иранского генерала Сулеймани.      

"Тот факт, что Иран объявил о "новой фазе" противостояния с США, не предвещает ничего хорошего. Правда, Вашингтон после целого ряда упущенных возможностей, наконец, должен был продемонстрировать свою силу по отношению к Ирану, чтобы еще больше не утратить доверие таких союзников, как Саудовская Аравия. Но такая демонстрация силы плохо кончится. Ведь Тегеран извлекает двойную выгоду от новой эскалации: с одной стороны, парламент Ирака принял решение о прекращении американского и вообще всякого иностранного военного присутствия в стране. В результате Исламская Республика Иран, несмотря на слабую экономику, по-прежнему остается доминирующей силой в регионе.

Контекст

По словам главы немецкого МИДа Хайко Маса, цель Германии – не допустить военного конфликта, сохранить стабильность и целостность Ирака и помешать джихадистам укрепить свои позиции. (05.01.2020)

По словам президента США Дональда Трампа, если Ирак решится вывести американские войска или предпримет враждебные действия, то санкции против Ирана покажутся Багдаду мягкими. (06.01.2020)

Дочь убитого генерала обещала, что гибель ее отца станет "черным днем для США и Израиля". В траурных церемониях по всему Ирану участвуют сотни тысяч людей. (06.01.2020)

С другой стороны, ненависть участников протестов в Ираке, обращенная до недавнего времени к Ирану, теперь оказалась переадресованной на США. Иран со своим заявленным "массивным возмездием", будет уклоняться от прямой конфронтации со значительно превосходящими его по военной мощи США. У Вашингтона не было бы другого выбора как нанести ответный военный удар, рискуя новой эскалацией. Если США хотят сохранить свое военное присутствие в регионе, единственной опцией после вывода своих войск из Сирии, остается иракский Курдистан. Дислокация американских солдат в иракском Курдистане возможна лишь в том случае, если автономный регион станет независимым государством - а это приведет к дальнейшим конфликтам.

Эскалация конфликта в Иране и Ираке может привести и к другим последствиям, которые неприятны Западу. В феврале в Иране должны состояться парламентские выборы. Ожидается, что победу на них будут праздновать сторонники жесткого курса, а поле для маневра у правительства и президента Роухани еще сильнее сузится. В Ираке же усилится внутриполитический кризис, сформировать новое правительство станет еще сложнее, а проиранские военизированные формирования станут еще влиятельнее. В таких условиях "Исламское государство", которое оказалось в подполье, но не исчезло окончательно, вновь может самоорганизоваться. Поэтому как никогда важно присутствие иностранных военный в регионе для борьбы с ИГ, оказавшимся одним из немногих бенефициаров нового конфликта. 

Автор: Райнер Херман, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газетыFrankfurter Allgemeine Zeitung

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Наталья Позднякова


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