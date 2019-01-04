FAZ: Китайская станция на Луне усилила конкуренцию в космосе

Как относиться к успешной посадке китайской межпланетной станции "Чанъэ-4" на обратную сторону Луны, рассуждает обозреватель FAZ Петер Штурм (Peter Sturm):

"Научную ценность успешной китайской экспедиции к Луне стороннему наблюдателю оценить трудно. Зато престижность космического полета к спутнику Земли оспорить нельзя. Хотя КНР и осуществила его спустя десятилетия после того, как это сделали американцы и русские. По крайней мере, благодаря уверенной посадке межпланетной станции на обратной стороне Луны Китаю удалось добиться того, к чему он честолюбиво стремился годами: встать вровень со "старыми" космическими державами. Это является логическим следствием политики, согласно которой Пекин намерен стать мировым лидером во всех областях. А быть "настоящей" великой державой сегодня означает и присутствовать в космосе.

Поэтому, по слухам, Китай многие годы стремится создать орбитальную космическую станцию, подобную той, на которой уже долгое время работают европейцы, американцы и русские. Эти участники программы освоения космоса, вероятно, не возражали бы против участия Пекина в их проекте. Но это идет вразрез с политикой китайского руководства, которая проповедует рост агрессивного национализма внутри страны и сольные выступления на международной арене. Если Китай и участвует в каких-либо совместных проектах, то только при условии, что он осуществляет руководство ими.

Это также и политический урок. Кооперация с Китаем возможна, она должна быть возможна. Кооперация находится и в интересах Пекина, так как ему еще долго расти до того, чтобы всегда и везде самому задавать тон. Но каждому "партнеру" Пекина должно быть ясно, что, как правило, его интересы будут учитываться лишь отчасти.

Оказывать воздействие на китайскую политику становится все сложнее. Это структурный признак политической ситуации, при которой держава находится на кажущемся неудержимом подъеме. Поэтому уже давно можно было предвидеть, что однажды так и случится. Но у политики явно есть проблема с распознаванием вещей, только намечающихся на горизонте. Поэтому нет никакого смысла горевать о когда-либо упущенных шансах. Намного важнее стремиться к максимально возможному единству в подходе к Китаю. Международная орбитальная станция - это хороший примером. Посмотрим, выдержит ли Китай в долгосрочной перспетиве конкуренцию со всеми другими - как в космосе, так и на Земле."

Автор: Петер Штурм, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung

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