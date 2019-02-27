FAZ: Индия и Пакистан должны избежать военного столкновения

В ночь на вторник, 26 февраля, ВВС Индии нанесли авиаудар по тренировочному лагерю исламистской организации "Джаиш-э-Мохаммад" ("Воинство Мухаммеда") в пакистанской части Кашмира. Индийские власти говорят о превентивном характере воздушных ударов и объясняют их необходимостью предотвратить атаки смертников на территории страны. В свою очередь в Пакистане утверждают, что в указанной местности не было лагеря террористов и называют произошедшее актом "неоправданной агрессии". Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала комментарий своего обозревателя Петера Штурма (Peter Sturm) на эту тему:

"Индия нарушила воздушное пространство и, тем самым, суверенитет Пакистана. Этот факт признают правительства обеих стран. Однако на этом сходство между двумя враждующими ядерными державами заканчивается. По версии индийских властей, Индия воспользовалась своим правом на превентивную самооборону. В Дели утверждают, что в лагере террористов, по которому был нанесен удар, производилась подготовка смертников с целью совершения теракта на территории Индии. Это звучит правдоподобно, однако следует учесть, что все заявления индийского правительства делаются на фоне проходящей в данный момент предвыборной кампании и нынешние власти отнюдь не уверены в своей победе. Поэтому к сообщению о том, что авиаудар оказался успешным, нужно отнестись с осторожностью.

То же самое относится и ко всем заявлениям пакистанской стороны. В Исламабаде традиционно утверждают, что на территории страны нет террористов, и обвиняют Индию в агрессии. Однако пакистанскому правительству прекрасно известно, что оно не может выступать от имени всех без исключения подразделений органов безопасности, хотя в Исламабаде никогда в этом и не признаются. По данным пакистанских властей, индийские ВВС были вынуждены отступить, не обнаружив (террористов или их объектов. - Ред.).

Если бы это была осторожная попытка объявить масштабное применение силы индийской стороной неоправданным, то это еще было бы неплохо. Но индийский авиаудар стал первой акцией такого рода со времен войны (между Индией и Пакистаном. - Ред.) 1971 года: одно это привело к резкому росту напряженности между Дели и Исламабадом. Нельзя позволить террористам добиться того, чтобы оба государства вступили в новый этап вооруженной конфронтации. Обе стороны должны четко это понимать. В то же время публичная эскалация конфликта не дает повода для оптимизма".

Автор: Петер Штурм, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

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