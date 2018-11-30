FAZ: Запад должен встать на сторону Киева

Обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнхард Фезер (Reinhard Veser) посвятил свой комментарий конфликту между Москвой и Киевом, обострившемуся после инцидента в Керченском проливе:

"Донбасс и Азовское море являются лишь плацдармами масштабного противостояния, которое развернулось прямо на территории западных демократических стран: взять хотя бы вмешательство в предвыборную кампанию в США, хакерскую атаку на компьютерную систему бундестага и отравление Скрипалей нервнопаралитическим веществом в Солсбери. Это означает, что наша безопасность зависит, в том числе, и от ситуации в Украине. Именно поэтому Запад должен решительно встать на сторону Киева.

При этом поддержка одной из сторон вовсе не означает, что мы выступаем за эскалацию конфликта с Россией. Напротив, Германия и Франция правильно делают, пытаясь разрядить обстановку после захвата украинских кораблей российскими пограничниками 25 ноября.

Конвоирование в суд одного из задержанных украинских моряков

В первую очередь, это необходимо Киеву. У Украины есть шанс стать стабильным демократическим государством с сильной экономикой лишь в том случае, если обстановка в Донбассе будет как можно более спокойной. С тем, что в обозримом будущем эта территория так и останется районом боевых действий, в Украине должны будут смириться: пока в России у власти находятся нынешние лидеры, надежды на урегулирование конфликта практически нет.

Эскалация конфликта в Украине угрожает всему ЕС

Каждый раз обострение обстановки отвлекает внимание общественности от вопросов, от которых зависит будущее Украины как государства - в частности, создания стабильной правовой системы и механизмов эффективного госуправления, а также борьбы с коррупцией. Чем громче здесь бряцают оружием, тем легче олигархическим группам удается делать то, чем они успешно занимаются с самой "Революции достоинства" в 2014 году, а именно: ведут нечестный бизнес, прикрываясь патриотическими и даже националистическими лозунгами.

Строительство газопровода "Северный поток-2"

Евросоюз крайне заинтересован в сильной Украине. Если своими действиями Кремль добьется того, что страдания, война и хаос выйдут далеко за пределы зоны конфликта во второй по площади европейской стране, это будет угрожать безопасности всего континента в целом.

Если же Украина подвергнется российской агрессии из-за отсутствия поддержки со стороны Запада, это также будет иметь роковые последствия для и без того хрупкой сплоченности ЕС. Опираясь на свой исторический опыт, Польша, страны Балтии и Румыния видят в судьбе Украины и свою собственную. В этих странах распространено мнение, что сегодня они и сами могли бы оказаться в подобной ситуации, если бы вовремя не вступили в евроатлантические структуры. Неспособность Евросоюза ответить на вызов, брошенный ему Россией, может нанести серьезный ущерб репутации ЕС в Восточной и Центральной Европе.

Запад должен помочь Украине вооружиться

Но что же конкретно это означает - встать на сторону Украины? Прямое военное вмешательство исключено, ведь это неизбежно приведет к эскалации конфликта. Даже при наилучшем развитии событий это принесло бы еще больше страданий людям, остающимся в зоне боевых действий, а в худшем случае - привело бы к конфликту мирового масштаба. Впрочем, Запад вполне мог бы помочь Украине усилить потенциал собственных вооруженных сил - как в организационном, так и в финансовом плане, а в случае необходимости - и поставками вооружений. Чем лучше Украина сможет себя защитить, тем меньше будет вероятность того, что Кремль решится на военную авантюру. В краткосрочной перспективе решительная поддержка Украины со стороны Запада будет означать, что Кремлю дорого встанет проводимая им политика.

При этом (реакция Запада. - Ред.) не всегда должна выражаться в форме новых санкций, даже если ситуация в Азовском море является для этого достаточным поводом. Куда важнее было бы прекратить строительство газопровода "Северный поток-2", с помощью которого Россия намерена поставлять свой газ на Запад в обход Украины.

При этом речь здесь идет не только о транзитных сборах: зависимость России от украинских транспортных путей является фактором, который мешает Кремлю предпринимать более серьезные шаги для дальнейшей дестабилизации Украины. Учитывая опыт предыдущих лет, было бы наивно верить, что Москва выполнит свое обещание и обеспечит транзит газа через территорию Украины даже после запуска газопровода.

ЕС должен усилить давление на Киев

В то же время защитить Украину от российской агрессии в долгосрочной перспективе не представляется возможным при отсутствии изменений в самой стране. Украина сейчас настолько уязвима в том числе потому, что значительная часть ее элит с момента обретения государством независимости лишь используют его в качестве средства собственного обогащения.

Поэтому долгосрочная поддержка Украины предполагает оказание стране еще большей помощи в построении эффективного государства, власть в котором будет принадлежать народу. Это включает в себя и усиление давления на украинские власти с тем, чтобы они не только на словах, но и на деле боролись с проблемами, которые так ослабили страну. Такая поддержка не может быть предоставлена безоговорочно.

Не стоит тешить себя иллюзиями: возможности ЕС ограничены, ведь претворение в жизнь масштабных реформ грозит украинским олигархам серьезными последствиями. Но пересматривать свою политику в отношении Киева Евросоюзу не стоит: за последние несколько лет в Украине было сделано много правильных вещей.

Впрочем, обострение обстановки в последние дни должно стать для Европы предупреждением: ЕС ни в коем случае не должен вычеркивать Украину из списка своих приоритетов, а наоборот, предпринять еще больше усилий для улучшения ситуации в стране".

Автор: Райнхард Фезер, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung

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