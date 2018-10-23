 FAZ: В споре вокруг договора по РСМД без Китая не обойтись | Немецкая печать | DW | 23.10.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Немецкая печать

FAZ: В споре вокруг договора по РСМД без Китая не обойтись

Трудно представить Дональда Трампа в роли миротворца. Но расторжение договора о РСМД может привести к подписанию нового, с участием США, РФ и КНР, пишет обозреватель FAZ Андреас Росс.

Китайские ракетные комплексы Дунфэн на военном параде в Пекине

Китайские ракетные комплексы "Дунфэн" на военном параде в Пекине в 2015 году

Обозреватель FAZ Андреас Росс (Andreas Ross) посвятил свой комментарий возможным последствиям расторжения договора о РСМД между Россией и США с учетом выросшего ядерного арсенала Китая.

"Заявление Дональда Трампа о расторжении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) привело к ожидаемым словесным баталиям. Америка и Россия предъявляют друг другу обвинения в нарушениях договора. При этом мало обращают внимания на одно обстоятельство, общее для обеих ядерных держав: на конкуренцию с Китаем.

Когда Рейган и Горбачев в 1987 году скрепляли печатями договор о РСМД между СССР и США, принятый на основе решения по так называемой формуле "глобального нуля" (в соответствии с которой ракеты обеих сторон подлежали полному уничтожению. - Ред.), китайский арсенал вряд ли принимался во внимание. Но теперь все стало совсем иначе. То, что русские и американцы связали себя по рукам в отношении одного из видов оружия, пришлось как нельзя кстати вооружавшемуся Пекину. Военные стратеги сетуют на это с давних пор, как в Москве, так и в Вашингтоне. Но тем энергичнее отмахивается Пекин от этого дела, как от сугубо американо-российского спора, в котором он не хочет участвовать.

Однако Трамп сам намекнул на то, что новый договор немыслим без китайского участия. Трудно себе представить, чтобы именно Трамп вынашивал планы по созданию многостороннего режима разоружения. Куда привычнее образ Трампа-разрушителя. И все же в этом случае русские, с их засекреченной крылатой ракетой, оказали ему большую услугу" (США обвиняют Россию в нарушении соглашения из-за разработанной в РФ крылатой ракеты наземного базирования 9M729 для комплекса "Искандер". - Ред.).

Автор: Андреас Росс, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

  • Военный парад в КНДР по случаю 105-летия со дня рождения Ким Ир Сена, апрель 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Ракеты и бомбы Северной Кореи

    Ракетные запуски в КНДР в последние годы заметно участились. Пхеньян испытывает баллистические ракеты вопреки резолюциям ООН и постепенно ужесточающимся санкциям. Эксперты даже не исключают начала военных действий на Корейском полуострове.

  • Ким Ир Сен подписывает договор о перемирии после Корейской войны, июль 1953 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Начало - во времена позднего Ким Ир Сена

    Хотя количество ракетных испытаний выросло именно в последние четыре года, первые из них были проведены еще в 1984 году - при тогдашнем северокорейском лидере Ким Ир Сене. По данным Nuclear Threat Initiative, за последние 10 лет его правления КНДР провела 15 испытаний, причем с 1986 по 1989 годы включительно запусков не было.

  • Ким Чен Ир инспектирует части Корейской народной армии

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Ким Чен Ир: начало ядерных испытаний

    Ким Чен Ир, сын Ким Ир Сена, возглавивший страну в июле 1994 года, также не остался в стороне. За 17 лет его правления были проведены 16 ракетных испытаний, хотя почти все они пришлись на два года - 2006-й (7 пусков) и 2009-й (8). Это меньше, чем за первые 8 месяцев 2017 года. Однако именно на правление Ким Чен Ира пришлись два первых испытания Пхеньяном ядерного оружия - в 2006 и 2009 годах.

  • Ким Чен Ын наблюдает за ракетным запуском, июль 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Ким Чен Ын: небывалая активность

    При сыне и внуке прежних правителей активность КНДР в ракетной сфере достигла небывалого уровня. За 6 лет Пхеньян осуществил уже 84 запуска баллистических ракет. Не все из них были удачными, в ряде случаев ракеты взрывались на старте или в полете.

  • Южнокорейское телевидение демонстрирует расстояние от КНДР до Гуама

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    В сторону Гуама

    В начале августа 2017 года появились сообщения, что армия Северной Кореи разрабатывает план запуска четырех баллистических ракет средней дальности в направлении военной базы США на острове Гуам в Тихом океане. Реакция президента США Дональда Трампа была предсказуемо жесткой и угрожающей.

  • Ракетный запуск КНДР, фото рапространено 30 августа 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Над территорией Японии

    29 августа 2017 года КНДР произвела очередные испытания, причем на этот раз ракета пролетела над территорией Японии - островом Хоккайдо. Ким Чен Ын заявил, что запуск ракеты в сторону Японии является подготовкой к войне в Тихом океане.

  • Лидер КНДР Ким Чем Ын (второй справа) осматривает теромоядерную боеголовку, сентябрь 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Шестой ядерный

    Через несколько дней после запуска ракеты над Японией КНДР объявила, что успешно провела испытание ядерного оружия, уточнив, что речь идет о водородной бомбе. Этот был уже шестой подземный ядерный взрыв, проведенный Пхеньяном. Эксперты оценили мощность бомбы примерно в 100 килотонн.

  • Заседание Совбеза ООН по северокорейскому вопросу, 4 сентября 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Заседания и осуждающие заявления

    Почти после каждого северокорейского испытания ракетного или ядерного оружия на экстренные заседания собираются советы безопасности разных стран и Совбез ООН. Но эффекта они, как и осуждающие заявления мировых лидеров, пока не приносят.

    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 03:17
Now live
03:17 мин

Почему Трамп хочет разорвать ракетный договор с РФ, и при чем здесь Китай

Контекст

Что важно знать о Договоре о ликвидации РСМД  

Трамп объявил о намерении расширять ядерный арсенал США

Увеличение запасов ядерного оружия продолжится до тех пор, пока другие страны "не придут в чувство", заявил президент США. Трамп обвинил Москву в нарушении Договора о РСМД. (22.10.2018)  

Горбачев призывает к прекращению гонки вооружений

Главная ответственность в ядерной гонке лежит на президентах США и России. Однако два человека не могут разгрести завалы прошлого. (09.03.2018)  

SIPRI: Ядерные державы продолжают модернизировать свои арсеналы

Количество ядерного оружия в мире сокращается, но в то же время оно модернизируется. Ядерные державы видят в нем основу своей оборонной стратегии. DW - о главных выводах ежегодного отчета SIPRI. (18.06.2018)  

Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

Северная Корея все чаще запускает баллистические ракеты. О том, к чему приведет открытая ракетно-ядерная конфронтация Пхеньяна и остального мира, - фотогалерея DW. (07.09.2017)  

Ссылки в интернете

Сайт немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему Трамп хочет разорвать ракетный договор с РФ, и при чем здесь Китай  

Григорий Явлинский в интервью DW: Путин всем угрожает ядерным оружием  

Ким Чен Ын vs. Трамп: политический рэп-баттл – "Заповедник"  

Также по теме

Deutschland US-Pershing II-Rakete in Mutlangen 1987

Что пишут немецкие СМИ о планах выхода США из договора о РСМД 22.10.2018

Масс-медиа Германии сходятся во мнении, что Москва нарушила договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, но по-разному оценивают планы Трампа выйти из соглашения.

Sowjetunion 1989 Vernichtung SS-20 Raketen

Что важно знать о Договоре о ликвидации РСМД 22.10.2018

США грозят выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Что это за документ и почему он важен для контроля над вооружениями? DW собрала основные факты.

Berlin - PK Heiko Maas und Ditmir Bushati

Глава МИД ФРГ обратится к НАТО для сохранения Договора о РСМД 23.10.2018

Договор о РСМД затрагивает жизненно важные интересы Европы, указал министр иностранных дел Германии. Ради его сохранения Берлин готов воздействовать на Москву, заявил Мас.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Комментарий: Кремль готовит распад страны?  

Комментарий: Конец фартовости российской власти  

Миллиардер в кепочке: карьера, начавшаяся в ПТУ  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно