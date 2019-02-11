FAZ: Афганистан, не знающий мира с 1979 года

Обозреватель немецкой газеты FAZ Кристиан Майер (Christian Meier) посвятил свой комментарий ситуации в Афганистане спустя 40 лет после вторжения советских войск в эту страну:

"Имя офицера, который при выводе советских войск из Афганистана последним покинул афганскую территорию, известно. Генерал Борис Громов 15 февраля 1989 года был тем, кто самым последним пересек границу Афганистана и Узбекистана по "Мосту дружбы". Для Советского Союза война в Афганистане, которая длилась десять лет, закончилась.

СССР вводил свои войска в Афганистан при весьма туманных обстоятельствах. Это произошло в 1979 году, в конце декабря, в то время, когда на Западе празднуют Рождество. Но уже за несколько месяцев до этого Москва плавно усиливала свое военное присутствие в этой стране. Планы ведения этой войны с самого начала были построены на основе множества неверных расчетов - а ее последствия видны и по сей день. С тех пор ничего похожего на мир в Афганистане так и не было.

Шансов на то, что в этой стране все скоро изменится, не так много. Хотя американцы недавно и возобновили переговоры с представителями радикального исламского движения "Талибан", но при этом количество атак, совершаемых с обеих сторон, не уменьшилось. А число убитых и раненых в Афганистане во второй половине 2019 года существенно выросло. Афганистан, судя по всему, погряз в насилии, и эта спираль продолжает закручиваться с 1979 года.

В политическом плане война в Афганистане нанесла значительный ущерб Москве. Многие государства отреагировали тогда на ввод советских войск санкциями. Критиковали этот шаг даже союзники СССР. Основание для ввода советских войск - помощь "дружественному афганскому народу" в противостоянии иностранной военной агрессии - выглядело весьма сомнительно. Фактически же в Кремле царил страх, послуживший поводом для введения войск, что эта нестабильная страна в конечном итоге окажется на стороне Запада.

С военной точки зрения, операция потерпела фиаско. Достаточно быстро Афганистан стали называть "советским Вьетнамом". Запад этому содействовал. Моджахедов представляли борцами за свободу, ЦРУ и BND (Федеральная разведывательная служба Германии) при поддержке Пакистана оказывали им финансовую помощь.

Но расчет Запада не оправдался. Афганистан стал благодатной почвой для развития глобального джихада. Усама бен Ладен превратился из того, кто финансировал моджахедов, в спонсора международного терроризма. Это привело к тому, что, с афганской точки зрения, вскоре история повторилась. После 11 сентября 2001 года США, возглавившие международную антитеррористическую коалицию, ввели войска в Афганистан, чтобы положить конец террористической организации бен Ладена "Аль-Каида".

Обстоятельства ввода иностранных войск существенно отличались от тех, что были в 1979 году. Но последствия для Афганистана были такими же разрушительными. В период с 1979 по 1989 годы в результате военных действий погибли 1,2 млн афганцев, около 8 млн были вынуждены покинуть свои дома. Гражданская война между группировками моджахедов в 90-е годы и в конечном итоге приход к власти талибов лишь усугубили и без того чудовищную ситуацию.

Сегодня только из Сирии, где уже несколько лет идет гражданская война, идет больший поток беженцев, чем из Афганистана. Афганская экономика лежит в руинах. Так же много людей, как и во времена правления талибов, живут в нищете. Коррупция процветает на всех уровнях. На политику оказывает влияние этническая лояльность. Только что объявленные результаты президентских выборов в стране - по итогам которых нынешнему президенту Гани удалось набрать абсолютное большинство - сомнительны и могут вновь вызвать политическую нестабильность.

На большей части территории страны царит насилие. Нигде в мире сейчас от военных действий не гибнет такого числа людей. Согласно Global Peace Index, Афганистан в 2019 году признан самой небезопасной страной. На фоне этого сложно понять, почему в течение последних трех лет 800 просителям убежища из Афганистана было отказано в Германии в статусе беженца , а их самих депортировали на родину. Значительная часть страны находится под управлением талибов, что, как бы ни парадоксально это звучало, гарантирует там определенную форму безопасности населению. Ведь в остальных частях страны талибы ведут войну. Американцы и афганская армия не проигрывают в ней, но и не одерживают победу. В настоящий момент очевидно, что урегулировать конфликт в Афганистане военным путем невозможно. Пока стороны конфликта не найдут другой способ договориться, борьба будет продолжаться. При этом усталость от затянувшейся войны усиливается.

Советский офицер Борис Громов, покидая Афганистан в 1989 году, говорил, что в этой стране ничего не удастся добиться без компромиссов. Как тогда, так и сейчас. Но даже если дело дойдет до вывода войск сил коалиции из Афганистана, что это будет означать? Сделка, предлагаемая талибами - сначала вывод сил коалиции, затем внутриафганские переговоры - совершенно точно привела бы к ситуации, которая сложилась в стране в 90-е годы.Тогда Наджибулла мог оставаться у власти лишь до тех пор, пока получал поддержку из Москвы. Похожим образом выглядят и перспективы нынешнего афганского лидера Гани. Гражданская война продолжится, только военные союзы несколько изменятся: некоторые полевые командиры перейдут на сторону талибов, другие станут бороться против них.

Можно в некоторой степени понять, почему идея вывода войск из Афганистана выглядит сегодня заманчивой для многих американцев. Ведь если можно извлечь урок из советского опыта, то он таков: еще более ужасным, чем начало войны без четкого плана, является ее завершение без четкого плана".

Автор: Кристиан Майер, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung

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