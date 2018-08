Facebook удалил десятки учетных записей перед выборами в Конгресс США

Компания Facebook удалила 32 страницы и учетные записи из этой социальной сети и приложения для обмена фотографиями Instagram из-за "скоординированного неаутентичного поведения", связанного с введением пользователей в заблуждение о характере действий и целях стоящих за ними лиц и организаций. Об этом во вторник, 31 июля, сообщили в пресс-службе компании.

По версии Facebook, аккаунты связаны с "протестами, запланированными в Вашингтоне на следующей неделе". Речь идет о марше белых националистов и ультраправых No Unite the Right 2 - DC, который, как ожидается, должен состояться 10 августа - в преддверии годовщины беспорядков в Шарлотсвилле (штат Вирджиния).

Facebook уточнила, что после проведения первоначального расследования уведомила о его деталях правоохранительные органы, Конгресс США, ряд технологических компаний и научно-аналитическую лабораторию Атлантического совета - неправительственного центра в области международных отношений.

Расследование - на ранней стадии

При этом газета The New York Times, одна из первых написавшая о брифингах для американских законодателей на эту тему, увязала скоординированную активность в соцсетях с промежуточными выборами в конгресс США 6 ноября.

Представители Facebook указывают на "раннюю стадию расследования" и отмечают, что пока не располагают всеми фактами, чтобы установить, кто стоит за кампанией. Они не говорят напрямую о "российском следе", однако проводят параллели с деятельностью российского Агентства интернет-исследований, которое обвиняли во вмешательстве в американские выборы в 2016 году. При этом лица, которые вели страницы и записи, были куда более осторожны, предпринимая усилия для предотвращения попыток отследить их. Речь идет об использовании VPN-сервисов и услуг интернет-телефонии, а также о плате третьим сторонам за размещение рекламы на страницах.

Ранее власти Великобритании приняли решение оштрафовать Facebook на 500 тысяч фунтов стерлингов (около 565 тысяч евро) из-за скандала вокруг Cambridge Analytica.

Смотритетакже:

Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет Российские "мишки" За последние годы новости о хакерах и кибератаках стали уже обыденностью. Зачастую авторство взломов приписывается нескольким группам хакеров - Cozy Bear (дословно "уютный медведь", известна еще как APT29), Fancy Bear ("модный медведь", APT28) и Energetic Bear ("энерегетический медведь"), которые связывают с российскими спецслужбами. Улики косвенные, но с каждым разом их становится все больше.

Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет Атаки на энергосети США и Германии Летом 2018 года стало известно об атаках хакерской группировки Energetic Bear на энергосети США и Германии. По оценкам америкаснких спецслужб, в США взломщики даже дошли до этапа, когда могли включать и выключать электричество и вывели из строя потоки энергии. В ФРГ же хакерам удалось проникнуть в сети лишь нескольких компаний до того, как немецкие спецслужбы взяли ситуацию под контроль.

Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет США обвинили ГРУшников в кибератаках 13 июля 2018 года Минюст США (на фото - офис ведомства в Вашингтоне) обвинил 12 граждан РФ в попытке вмешаться в выборы американского президента в 2016 году. По версии следствия, сотрудники Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба вооруженных сил России участвовали во взломе компьютерных систем Демократической партии и предвыборного штаба Хиллари Клинтон.

Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет США и Великобритания обвинили РФ в масштабной кибератаке ФБР, министерство внутренней безопасности США и британский Центр национальной компьютерной безопасности 16 апреля 2018 года заявили, что российские хакеры атаковали госструктуры и частные компании в попытке завладеть интеллектуальной собственностью и получить доступ к сетям своих жертв. Аналогичные обвинения в тот же день озвучила министр обороны Австралии Мариз Пейн.

Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет Bad Rabbit поразил Россию и Украину Новый вирус Bad Rabbit поразил 24 октября серверы нескольких российских СМИ. Кроме того, хакеры атаковали несколько государственных учреждений на Украине, а также системы киевского метрополитена, министерства инфраструктуры и аэропорта Одессы. Ранее атаки Bad Rabbit были зафиксированы в Турции и Германии. Эксперты считают, что вирус распространяется методом, схожим с ExPetr (он же Petya).

Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет Кибератака века 12 мая 2017 года стало известно, что десятки тысяч компьютеров в 74 странах подверглись кибератаке небывалого масштаба. Вирус WannaCry шифрует данные на компьютерах, хакеры обещают снять блокировку за выкуп в 300 долларов в биткоинах. Особо пострадали медучреждения Великобритании, компания Deutsche Bahn в ФРГ, компьютеры МВД РФ, Следственного комитета и РЖД, а также Испания, Индия и другие страны.

Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет Вирус Petya В июне 2017 года по всему миру были зафиксированы атаки мощного вируса Petya.A. Он парализовал работу серверов правительства Украины, национальной почты, метрополитена Киева. Вирус также затронул ряд компаний в РФ. Зараженными оказались компьютеры в ФРГ, Великобритании, Дании, Нидерландах, США. Данных о том, кто стоял за распространением вируса, нет.

Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет Атака на бундестаг В мае 2015 года обнаружилось, что взломщики проникли во внутреннюю компьютерную сеть бундестага с помощью вредоносной программы ("трояна"). IT-эксперты обнаружили в этой атаке следы группы APT28. В пользу российского происхождения хакеров свидетельствовали, среди прочего, русскоязычные настройки вирусной программы и время проводимых ими операций, совпадавшее с московскими офисными часами работы.

Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет Против Хиллари В ходе предвыборной гонки за пост президента США хакеры дважды получали доступ к серверам Демократической партии кандидата Хиллари Клинтон. Американские спецслужбы и IT-компании установили, что летом 2015 года действовали представители Cozy Bear, а весной 2016-го - Fancy Bear. По мнению разведслужб США, кибератаки были санкционированы высокопоставленными российскими чиновниками.

Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет Партия Меркель под прицелом В мае 2016 года стало известно о том, что штаб-квартира партии Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера ФРГ Ангелы Меркель подверглась хакерской атаке. IT-специалисты утверждали, что это взломщики из Cozy Bear пытались получить доступ к базам данных ХДС с помощью фишинга (рассылка писем со ссылками на сайты, не отличимые от настоящих), но попытки не увенчались успехом.

Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет Допинговый взлом В сентябре 2016 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило о взломе своей базы данных. Группа Fancy Bear выложила в Сеть документы со списком атлетов, которым WADA разрешило использовать в связи с лечением заболеваний препараты из списка запрещенных (терапевтические исключения). Среди них были американские теннисистки Серена и Винус Уильямс и гимнастка Симона Байлз.

Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет 500 млн аккаунтов Yahoo В феврале 2017 года Минюст США выдвинул обвинения в краже данных более 500 млн аккаунтов в Yahoo против двух офицеров ФСБ Дмитрия Докучаева и Игоря Сущина. Кибератака произошла в конце 2014 года. По версии обвинения, сотрудники ФСБ наняли для этого двух хакеров. Среди жертв взлома оказались российские журналисты, правительственные чиновники из России и США и многие другие. Автор: Илья Коваль