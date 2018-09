Facebook сократит рекламу в поддержку Трампа на выборах 2020 года

Компания Facebook намерена снизить объем рекламы в поддержку действующего президента США Дональда Трампа на выборах 2020 года. Об этом в пятницу, 21 сентября, пишет Bloomberg. Речь идет о сокращении визитов специалистов компании в избирательные штабы, при этом Facebook продолжит предлагать техническую поддержку кампаниям кандидатов в президенты.

Ранее представители Facebook были вынуждены дать конгрессменам показания касательно уровня поддержки Трампа и его оппонента, Хиллари Клинтон, на выборах президента США в 2016 году. Компания "предлагала одинаковую поддержку" двум избирательным штабам, заявили в Facebook.

Во внутреннем докладе компании, ранее оказавшемся в распоряжении Bloomberg, утверждалось, что с июня по ноябрь 2016 года на политическую рекламу в Facebook в ходе кампании Трампа было потрачено 44 млн долларов, в то время как в штабе Хиллари Клинтон потратили 28 млн.

Крупнейший политический рекламодатель Facebook

В июле ученые университета Нью-Йорка проанализировали данные соцсети Facebook c 9 сентября 2014 года по 4 июля 2018 года. По словам ученых, за этот период комитет Trump Make America Great Again, организовывавший поддержку Трампа в ходе избирательной кампании, потратил на политическую рекламу около 200 тысяч долларов. Организация Donald J. Trump For President направила на покупку рекламы 84 тысячи долларов, указывают исследователи.

Пользователям соцсети показали объявления этих организаций 38 миллионов раз. При этом в составленном списке крупнейших политических рекламодателей Facebook отсутствуют организации, связанные с Хиллари Клинтон.

Мировые лидеры в сети Facebook Премьер-министр Индии Нарендра Моди Лидер самой населенной демократической страны мира редко общается с индийскими СМИ и придерживается правила - раскрывать как можно меньше информации о себе широкой общественности. А вот в социальной сети Facebook Нарендра Моди имеет наибольшее число подписчиков среди действующих политических лидеров мира: 53 миллиона (на двух аккаунтах).

Мировые лидеры в сети Facebook Президент США Дональд Трамп "Могло бы быть и больше", - думает, вероятно, Трамп. Зато какой стремительный рост! Число подписчиков на личной странице нынешнего президента США в Facebook утроилось после его инаугурации и продолжает расти: Facebook показывает около 22 миллионов.

Мировые лидеры в сети Facebook Королева Иордании Рания Аль-Абдулла 10 миллионов подписчиков - у королевы Иордании, которая развивает бурную деятельность также в YouTube, Instagram и Twitter. В общей сложности 311 миллионов пользователей Facebook, по данным на февраль 2017 года, подписаны на 590 профилей, принадлежащих главам государств и правительств, а также государственным ведомствам.

Мировые лидеры в сети Facebook Президент Турции Реджеп Эрдоган Четвертое место по числу подписчиков в Facebook - у нынешнего президента Турции. За его деятельностью в этой социальной сети следят девять миллионов человек. В рейтинге предыдущего года Реджеп Эрдоган занимал третье место - после бывшего президента США Барака Обамы и премьер-министра Индии Моди.

Мировые лидеры в сети Facebook Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси Президент Египта со своими семью миллионами подписчиков занимает в рейтинге популярности профилей мировых государственных лидеров в Facebook пятое место.

Мировые лидеры в сети Facebook Премьер-министр Камбоджи Хун Сен У премьер-министра Камбоджи - тоже семь миллионов подписчиков. Зато в рейтинге интерактивности, который опять же возглавляет Нарендра Моди, Хун Сен занимает второе место. Агентство Burson-Marsteller выяснило, что чаще всего мировые лидеры постят фотографии (55%), но самым интерактивным форматом является видео. Именно Хун Сен активнее других политиков постит видео у себя на странице.

Мировые лидеры в сети Facebook Белый дом Среди государственных учреждений и т.п. в рейтингах агентства Burson-Marsteller лидирует американский Белый дом: восемь миллионов абонентов. В десятку самых посещаемых Facebook-профилей государственных структур входит и официальная страница ведомства президента Украины.

Мировые лидеры в сети Facebook Вне конкуренции Барак Обама больше не является президентом США, но его профиль в сети Facebook по-прежнему насчитывает примерно 54 с половиной миллиона подписчиков.

Мировые лидеры в сети Facebook В списках также значатся У канцлера Германии Ангелы Меркель - 2,4 миллиона подписчиков в Facebook. У премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева – полтора миллиона.

Мировые лидеры в сети Facebook Дружественное абонирование Мировые лидеры охотно подписываются друг на друга - видимо, из вежливости. Как выяснило агентство Burson-Marsteller, почти каждая вторая из 590 страниц, изученных в исследовании, абонирует как минимум одну другую страницу из этого числа. Подписчиком Трампа, например, является, как говорится в исследовании, российский МИД. Автор: Элла Володина