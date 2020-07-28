Facebook подал в суд на антимонопольные органы ЕС

Американская корпорация Facebook подала в суд на антимонопольные органы ЕС в связи с возможным посягательством на личные данные своих сотрудников. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщили в пресс-службе компании.

С 2019 года Евросоюз запустил в отношении корпорации ряд расследований. Одно из них сосредоточено на массиве ее данных, другое - на принадлежащей ей виртуальной торговой площадке, которую для купли-продажи используют 800 млн пользователей в 70 странах мира.

Компания за истекший период по требованию Брюсселя предоставила Еврокомиссии (ЕК) 315 тысяч документов, насчитывающих 1,7 млн страниц.

"Исключительно широкий характер запросов ЕК означает, что нам пришлось бы передать преимущественно несущественные документы, которые не имеют никакого отношения к расследованию Комиссии. Они, в частности, включали бы особо конфиденциальную личную информацию, касающуюся медицинских документов сотрудников, частных финансовых бумаг и личной информации о членах их семей", - заявил заместитель главного юрисконсульта по вопросам конкуренции в Facebook Тим Лэмб. "Мы считаем, что подобные запросы должны быть рассмотрены судами ЕС", - добавил он.

Facebook обратилась в Европейский суд общей юрисдикции

В дополнение к двум искам против Еврокомиссии компания Facebook также обратилась в Европейский суд общей юрисдикции с требованием заморозить передачу документации Брюсселю до вынесения вердиктов по данным жалобам.

Возможные нарушения Facebook в отношении защиты личных данных пользователей расследует Федеральная торговая комиссия (ФТК) США. Другое расследование против IT-гиганта проводит Комиссия США по ценным бумагам и биржам. Американский Минюст, в свою очередь, который изучает сделки Facebook c бизнес-партнерами (такими, как Amazon, Apple, Microsoft и Sony) по передаче им данных о пользователях. Всего свыше 150 компаний получили от Facebook сведения о пользователях социальной сети - частично без их ведома и согласия.

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