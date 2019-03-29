 Facebook не исключает вмешательства в выборы в Европарламент | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.04.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Facebook не исключает вмешательства в выборы в Европарламент

Основатель Facebook Марк Цукерберг отметил, что компании удалось достичь большого прогресса в борьбе с манипуляциями, однако полностью исключить их нельзя.

Основатель Facebook Марк Цукерберг во время визита в Дублин

Основатель Facebook Марк Цукерберг во время визита в Дублин

Социальная сеть Facebook не может полностью исключить вероятность вмешательства в предстоящие выборы в Европейский парламент. Об этом во вторник, 2 апреля, заявил глава Facebook Марк Цукерберг в интервью ирландскому телеканалу RTE.

В частности, Цукерберг отметил, что соцсети удалось достичь большого прогресса. "Однако в мире, где государства пытаются вмешаться в выборы, не существует какого-то конкретного средства, которое мы могли бы применить, чтобы окончательно решить проблему", - подчеркнул основатель Facebook.

Цукерберг: "Это непрерывная гонка вооружений"

Платформы соцсети Facebook, к которой принадлежат, в том числе, и Instagram, а также мессенджер Whatsapp часто используются политиками в своих предвыборных кампаниях. Однако соцсети используются и для распространения фейковой информации и зарубежного влияния. Так, спецслужбы США проводят расследование в отношении возможного вмешательства России в выборы президента страны в 2016 году.

Как отметил Марк Цукерберг, с 2016 года прошло уже много важных выборов, и за это время "едва ли были зафиксированы подобные инциденты". По мнению главы Facebook, это доказывает, что меры, предпринятые концерном для предотвращения вмешательства, возымели эффект. "Это непрерывная гонка вооружений, в которой мы постоянно развиваем наши защитные меры, однако и эти коварные правительства развивают свою тактику", - напомнил Цукерберг.

Facebook ужесточает контроль в преддверии выборов

Ранее Facebook анонсировал ужесточение правил политической рекламы в преддверии майских выборов в Европарламент. Кроме того, во время выборов должен работать новый виртуальный ситуационный центр, куда будет стекаться информация о возможных нарушениях и фейках.

Выборы в Европарламент пройдут в странах Евросоюза с 23 по 26 мая 2019 года.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android 

Смотрите также:

  • Премьер-министр Индии Нарендра Моди

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди

    Лидер самой населенной демократической страны мира редко общается с индийскими СМИ и придерживается правила - раскрывать как можно меньше информации о себе широкой общественности. А вот в социальной сети Facebook Нарендра Моди имеет наибольшее число подписчиков среди действующих политических лидеров мира: 53 миллиона (на двух аккаунтах).

  • Президент США Дональд Трамп

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Президент США Дональд Трамп

    "Могло бы быть и больше", - думает, вероятно, Трамп. Зато какой стремительный рост! Число подписчиков на личной странице нынешнего президента США в Facebook утроилось после его инаугурации и продолжает расти: Facebook показывает около 22 миллионов.

  • Королева Иордании Рания Аль-Абдулла

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Королева Иордании Рания Аль-Абдулла

    10 миллионов подписчиков - у королевы Иордании, которая развивает бурную деятельность также в YouTube, Instagram и Twitter. В общей сложности 311 миллионов пользователей Facebook, по данным на февраль 2017 года, подписаны на 590 профилей, принадлежащих главам государств и правительств, а также государственным ведомствам.

  • Президент Турции Реджеп Эрдоган

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Президент Турции Реджеп Эрдоган

    Четвертое место по числу подписчиков в Facebook - у нынешнего президента Турции. За его деятельностью в этой социальной сети следят девять миллионов человек. В рейтинге предыдущего года Реджеп Эрдоган занимал третье место - после бывшего президента США Барака Обамы и премьер-министра Индии Моди.

  • Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси

    Президент Египта со своими семью миллионами подписчиков занимает в рейтинге популярности профилей мировых государственных лидеров в Facebook пятое место.

  • Премьер-министр Камбоджи Хун Сен

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Премьер-министр Камбоджи Хун Сен

    У премьер-министра Камбоджи - тоже семь миллионов подписчиков. Зато в рейтинге интерактивности, который опять же возглавляет Нарендра Моди, Хун Сен занимает второе место. Агентство Burson-Marsteller выяснило, что чаще всего мировые лидеры постят фотографии (55%), но самым интерактивным форматом является видео. Именно Хун Сен активнее других политиков постит видео у себя на странице.

  • Белый Дом

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Белый дом

    Среди государственных учреждений и т.п. в рейтингах агентства Burson-Marsteller лидирует американский Белый дом: восемь миллионов абонентов. В десятку самых посещаемых Facebook-профилей государственных структур входит и официальная страница ведомства президента Украины.

  • Барак Обама

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Вне конкуренции

    Барак Обама больше не является президентом США, но его профиль в сети Facebook по-прежнему насчитывает примерно 54 с половиной миллиона подписчиков.

  • Ангела Меркель и Дмитрий Медведев

    Мировые лидеры в сети Facebook

    В списках также значатся

    У канцлера Германии Ангелы Меркель - 2,4 миллиона подписчиков в Facebook. У премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева – полтора миллиона.

  • Матрешки Дональд Трамп и Владимир Путин

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Дружественное абонирование

    Мировые лидеры охотно подписываются друг на друга - видимо, из вежливости. Как выяснило агентство Burson-Marsteller, почти каждая вторая из 590 страниц, изученных в исследовании, абонирует как минимум одну другую страницу из этого числа. Подписчиком Трампа, например, является, как говорится в исследовании, российский МИД.

    Автор: Элла Володина


Смотреть видео 02:35

Соцсети рассказали в Сенате, как Россия влияла на выборы в США

Контекст

Предвыборные фейки в украинском Facebook: главная мишень - Зеленский  

Facebook и его проблемы с законом, и не только в России

Пока российские пользователи боятся остаться без Facebook, у самой большой в мире социальной сети есть неприятности куда серьезнее - и в Европе, и в США. Подробности - у DW. (28.03.2019)  

Facebook проверит политическую рекламу к выборам в Европарламент  

Мировые лидеры в сети Facebook

С 2015 года число пользователей Facebook превышает население Китая. Вниманием этой глобальной аудитории стремятся завладеть лидеры государств и правительств мира. (10.04.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как вырваться из информационного пузыря  

Соцсети рассказали в Сенате, как Россия влияла на выборы в США  

Как обмануть алгоритмы соцсетей  

Также по теме

Logos App Twitter Facebook Google

Facebook проверит политическую рекламу к выборам в Европарламент 29.03.2019

Соцсеть Facebook будет проверять идентичность и местоположение рекламодателей, желающих заказать рекламу к выборам в Европарламент. Но даже это не избавит выборы от манипуляций, предупреждают в компании.

Symbolbild Facebook Social Media Fake News

Facebook вводит новые меры против вмешательства в выборы 28.01.2019

Новые правила публикации в социальной сети будут распространяться как на рекламу отдельных кандидатов и политических партий, так и на темы "вызывающие острый общественный интерес".

Symbolbild Europa & Fake News

Еврокомиссия представила план борьбы с дезинформацией 05.12.2018

Меры противодействия дезинформации направлены на защиту выборов в Европарламент в 2019 году и выборов в странах ЕС годом позже. В Брюсселе опасаются вмешательства Москвы в избирательный процесс.

Реклама

Самые читаемые

Трамп вновь подверг критике оборонные расходы Германии  

Владимир Зеленский, или Кто на выборах в Украине засмеется последним  

Испанской епархии грозит штраф за курсы "лечения от гомосексуализма"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно