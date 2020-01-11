 Facebook и Instagram удаляют посты в поддержку генерала Сулеймани | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.01.2020

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Мир

Facebook и Instagram удаляют посты в поддержку генерала Сулеймани

По словам представителей компании Facebook, которой принадлежит соцсеть Instagram, посты пользователей о генерале Сулеймани удаляются из-за санкций США против Ирана.

Иранцы держат портрет убитого США генерала Касема Сулеймани на его похоронах с надписью Мы все Сулеймани

Во время похорон Касема Сулеймани

Соцсеть Facebook и ее дочерняя компания Instagram удаляют посты, в которых выражается поддержка иранскому генералу Касему Сулеймани, убитому в начале января ракетным ударом по приказу президента США Дональда Трампа. Как сообщил представитель компании Facebook в субботу, 11 января, телеканалу CNN, это делается с целью соблюдения санкций США против Ирана.

До своей гибели генерал Сулеймани возглавлял спецподразделение иранского "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР), признанного в Соединенных Штатах террористической организацией.

По сообщениям иранских СМИ, в знак протеста против подобного шага Instagram власти в Тегеране призвали граждан к "общенациональному судебному иску" против социальной сети и даже создали специальный портал на правительственном сайте, где пользователи могут публиковать удаленные с Instagram сообщения.

В Иране считают удаление постов о Сулеймани "недемократичным"

Контекст

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В свою очередь официальный представитель правительства Ирана Али Рабийи написал на своей странице в Twitter, что считает "бесстыдным" и "недемократичным" удаление соцсетью Instagram "голосов невинных иранцев, протестующих против убийства генерала Сулеймани", в то время как "настоящие террористы" могут говорить во весь голос.

По данным канала CNN, соцсеть Twitter, в которой Рабийи опубликовал это сообщение, в Иране заблокирована, так же как и крупнейшая в мире соцсеть Facebook.

Instagram - одна из немногих западных соцсетей, к которым иранцы имеют свободный доступ, указывает СМИ. По данным российского онлайн-издания РБК, сегодня Instagram имеет в Иране около 24 млн активных пользователей.

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    Автор: Наталья Позднякова


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Ссылки в интернете

Сообщение телеканала CNN о том, что соцсети Instagram и Facebook удаляют посты иранцев о генерале Касеме Сулеймани

Сообщение телеканала CNN о том, что соцсети Instagram и Facebook удаляют посты иранцев о генерале Касеме Сулеймани

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