Facebook запускает программу защиты страниц политиков

Компания Facebook объявила о запуске программы Facebook Protect, которая предназначена для обеспечения безопасности учетных записей, в том числе в преддверии выборов в США 2020 года. В частности, речь идет о страницах кандидатов на политические должности, выборных должностных лиц или штабов в соцсетях, включая Facebook и Instagram. Как говорится в сообщении компании, опубликованном в пятницу, 8 ноября, всем заинтересованным лицам и организациям, включая федеральные и государственные департаменты и агентства, а также партийные комитеты, предлагается способ для дальнейшей защиты своих учетных записей, в их числе - двухфакторная проверка подлинности и отслеживание потенциальных угроз взлома.

По сообщению Facebook, добровольная программа предназначена для лиц и организаций из США, чьи страницы имеют верификационный синий значок (те, чьи страницы не верифицированы, могут сделать это до регистрации в программе). Участие в ней, утверждает Facebook, поможет компании быстрее обнаруживать "любые потенциально подозрительные действия учетной записи", отслеживая попытки взлома. "Если мы обнаружим нападение на одного зарегистрированного человека, мы сможем проверить и защитить другие учетные записи, которые зарегистрированы в нашей программе и связаны с этой же кампанией", - пишут представители Facebook.

Кроме того, все администраторы зарегистрированных страниц должны будут пройти авторизацию, чтобы обеспечить безопасность страницы, независимо от того, решат ли отдельные администраторы страницы зарегистрироваться в этой программе или нет. "Мы постоянно ищем способы быть на шаг впереди недобросовестных игроков. Хотя мы, возможно, никогда не сможем поймать каждого недобросовестного игрока, эта программа является одним из нескольких шагов, которые мы предпринимаем, чтобы усложнить компрометацию страниц и профилей", - говорится в сообщении Facebook.

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