ExxonMobil добилась отмены штрафа за контракты с "Роснефтью"

Американская нефтяная компания ExxonMobil Corporation добилась отмены штрафа в размере 2 млн долларов (1,8 млн евро) за действия, которые ранее Минфин США расценил как нарушение санкций в отношении российских компаний, введенных из-за аннексии Россией украинского Крыма. Соответствующий вердикт вынесла во вторник, 31 декабря, федеральный судья окружного суда Далласа Джейн Бойл.

Как говорится в постановлении суда, ExxonMobil не было предоставлено достаточно времени, чтобы свернуть контракты с российской нефтегазовой компанией "Роснефть", в отношении которой действуют секторальные санкции Вашингтона.

Штраф двухлетней давности

Штраф на американскую корпорацию был наложен в 2017 году Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. По словам представителей ExxonMobil, оценка OFAC в отношении указа, подписанного занимавшим пост президента США Бараком Обамой, нарушила Закон об административной процедуре и была "произвольной и субъективной".

ExxonMobil в мае 2014 года подписала с главным исполнительным директором "Роснефти" Игорем Сечиным восемь контрактов. По мнению OFAC, американский концерн не сообщил добровольно о нарушении санкционного режима и продемонстрировал грубое пренебрежение к американским санкционным требованиям, чем причинил значительный ущерб санкционной программе, связанной с Украиной

ExxonMobil сослалась на разъяснения Белого дома

В ответ на многочисленные запросы средств массовой информации с марта по апрель 2014 года Белый дом разъяснил, что задача этих санкций, в первую очередь, заключалась в том, чтобы выявить отдельных лиц и заморозить их активы, а не преследовать компании, которыми они управляют. Таким образом, в соответствии с уточнениями Белого дома, речь шла, главным образом, о запрете бизнеса с фигурировавшими в перечне Обамы частными лицами.

"ExxonMobil признает постановление суда, который подтвердил, что мы соблюдали все соответствующие санкции", - подчеркнули в пресс-службе компании в связи с вердиктом окружного суда Далласа.

Евросоюз и США в 2014 году ввели несколько разных пакетов санкции против российских компаний из-за аннексии РФ украинского Крыма. "Роснефть" попала под секторальные санкции, включающие ограничения на поставки оборудования и предоставление услуг, также компании был ограничен доступ к рынкам капитала ЕС и США, а ее глава Сечин указом от 16 марта 2014 года был включен в персональный американский санкционный список.

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