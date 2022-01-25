 ЕСПЧ обязал Анкару выплатить компенсацию журналисту Юджелу за год тюрьмы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.01.2022

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Мир

ЕСПЧ обязал Анкару выплатить компенсацию журналисту Юджелу за год тюрьмы

Заключение корреспондента газеты Die Welt Дениза Юджела в СИЗО тюрьмы Силиври сроком на год нарушило его права на свободу, безопасность и свободу изъявления мнения, сочли судьи в Страсбурге.

Корреспондент газеты Die Welt Дениз Юджел (фото из архива)

Корреспондент газеты Die Welt Дениз Юджел (фото из архива)

Содержание корреспондента немецкой газеты Die Welt Дениза Юджела (Deniz Yücel) в течение года под стражей в Турции было противозаконным. Анкара должна выплатить журналисту компенсацию в размере 12 300 евро, а также оплатить расходы на ведение судебного процесса, составившие еще 1000 евро. Соответствующее решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) было обнародовано во вторник, 25 января. Пока оно не вступило в законную силу, так что стороны имеют право обжаловать его в течение трех месяцев.

ЕСПЧ пришел к выводу, что Анкара нарушила в отношении Юджела права человека на свободу и безопасность, а также на свободное изъявление мнения. Сам журналист, комментируя решение суда в соцсети Twitter, назвал его в целом "хорошим", однако в отдельных местах - разочаровывающим.

Обвинения против Дениза Юджела в Турции

С февраля 2017 года по февраль 2018 года Дениз Юджел находился в следственном изоляторе тюрьмы Силиври под Стамбулом, причем девять месяцев он провел в одиночной камере. За это время ему так и не предъявили обвинения. После того как прокуратура все же вынесла обвинительное заключение, журналист был выпущен из тюрьмы и покинул Турцию.

Анкара обвиняет журналиста в пропаганде терроризма и национальной розни. Основанием для подобных обвинений являются статьи Юджела о политике правительства Турции в отношении курдов, указали судьи в Страсбурге. 

С июня 2018 года Юджела судили в Турции заочно. В июле 2020 года его, также заочно, приговорили к двум годам и десяти месяцам тюремного заключения за пропаганду терроризма, ведущуюся в пользу запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП).

В июне 2019 года Конституционный суд в Анкаре признал содержание корреспондента газеты Die Welt под стражей незаконным и нарушающим его на личную безопасность, свободу и свободу слова. Тогда же КС обязал турецкие власти выплатить журналисту компенсацию в размере 25 тысяч турецких лир.

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  • Инфографика - против каких стран ЕСПЧ часто выносил решения

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    География нарушений

    Россия - абсолютный лидер по числу вынесенных судом постановлений (до 2012 ее заметно опережала Турция). За последние десять лет россияне вдвое чаще стали выигрывать суды против властей страны.

    Автор: Елена Барышева


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