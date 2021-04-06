Европейский суд по правам человека присудил почти 10 000 евро активистке НБП

Европейский суд по правам человека признал несправедливым приговор в отношении активистки запрещенной в России "Национал-большевистской партии" (НБП) Ольги Кудриной. Об этом агентству "Интерфакс" рассказал во вторник, 6 апреля, ее адвокат Дмитрий Аграновский. "Европейский суд признал нарушенным право Кудриной на справедливое судебное разбирательство, а также на свободу выражения мнения и присудил ей в качестве компенсации 9 тысяч 800 евро", - заявил юрист. По словам Аграновского, на основании решения ЕСПЧ он может обратиться к председателю Верховного суда РФ за пересмотром дела его подзащитной.

Антипутинский плакат на виду у Кремля

Тверской суд Москвы 10 мая 2006 года приговорил Кудрину к трем с половиной годам лишения свободы за причастность к нападению на здание Минздрава РФ в августе 2004 года, а также за "участие в акции прямого действия" в московской гостинице "Россия". 4 мая 2005 года 20-летние на тот момент Кудрина и ее напарник, выбравшись с помощью альпинистского оборудования из окна номера на 11-м этаже западного крыла гостиницы, развернули транспарант с надписью "Путин, уйди сам!". Обращенное к Кремлю 10-метровое черное полотнище заняло 4 этажа. Кроме того, нацболы разбросали листовки, призывающие президента покинуть свой пост, и скандировали "Путин, нырни за "Курском"!

Как рассказал Аграновский, ЕСПЧ указал, что нарушение права на справедливое судебное разбирательство выразилось в отказе российского суда, рассматривающего ее дело, доставить на процесс находящихся под стражей свидетелей защиты, которые должны были подтвердить, что Кудрина не участвовала в акции с нападением на здание Минздрава. Кроме того, отметил юрист, ЕСПЧ признал, что вывешенный на гостинице плакат не мог являться основанием для уголовного дела и назначением реального наказания.

Приговор Кудриной был вынесен в ее отсутствие. Активистка успела покинуть страну и, возможно, находится в Украине.

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