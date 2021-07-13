 ЕСПЧ потребовал от России обеспечить однополым парам юридический статус | Новости из Германии о Европе | DW | 13.07.2021

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Европа

ЕСПЧ потребовал от России обеспечить однополым парам юридический статус

Суд в Страсбурге счел несостоятельным довод властей РФ, что большинство россиян не одобряют однополые союзы. Доступ меньшинств к основным правам не может зависеть от мнения большинства, указано в решении.

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге во вторник, 13 июля, потребовал от России ввести юридическую процедуру признания однополых семейных союзов. ЕСПЧ объединил иски трех однополых пар, которые с 2009 года пытались вступить в брак, но получили отказы в российских загсах и судах. Истцы подчеркивали, что в их случаях были нарушены статья 8-я ("право на уважение частной и семейной жизни") и статья 14-я ("запрещение дискриминации") Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Суд в Страсбурге в своем решении отметил, что статья 8-я прямо не налагает на государства обязательства официально признавать однополые союзы. При этом однополые пары, так же как и разнополые, способны вступать в серьезные отношения, которые нуждаются в официальном признании и защите. На государствах же лежит обязанность учитывать это и обеспечивать баланс между потребностями однополых пар и общества в целом.

Несостоятельность доводов российского правительства

ЕСПЧ постановил, что не было никаких оснований, чтобы заявители не могли узаконить их отношения. В решении суда отмечается несостоятельность доводов российских властей, что большинство россиян не одобряют однополые союзы. По мнению судей, доступ меньшинств к основным правам человека не может зависеть от согласия большинства.

В то же время в решении указано, что предоставление заявителям доступа к официальному признанию статуса их пар в форме, отличной от брака, не будет противоречить "традиционному пониманию брака", преобладающему в России, или со взглядами большинства, на которые ссылалось правительство России. По мнению судей, россияне выступают именно против использования термина "брак" в отношении однополых союзов, но не против других форм их юридического признания.

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    Автор: Виктор Вайц


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