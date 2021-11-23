 ЕСПЧ постановил выплатить компенсации свыше 400 турецким юристам | Новости из Германии о Европе | DW | 23.11.2021

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Европа

ЕСПЧ постановил выплатить компенсации свыше 400 турецким юристам

Юристы - в частности судьи и прокуроры - обвинялись властями в поддержке движения Гюлена. ЕСПЧ постановил, что после попытки путча в Турции они содержались под стражей незаконно.

ЕСПЧ в Страсбурге

ЕСПЧ в Страсбурге

Более 400 юристов, взятых под стражу после попытки госпереворота в Турции в 2016 году, должны получить компенсацию от турецкого правительства. Соответствующий вердикт вынес во вторник, 23 ноября, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге.

Он постановил, что Турция нарушила право заявителей на свободу и должна выплатить по 5 000 евро каждому. Решение пока не вступило в силу и может быть оспорено в течение трех месяцев.

Речь идет, в частности, о судьях и прокурорах, которые обвинялись властями в поддержке движения исламского проповедника Гюлена. ЕСПЧ убежден, что досудебное содержание юристов под стражей не находит обоснований в национальном законодательстве этой страны.

Неудачная попытка переворота

В результате попытки путча в июле 2016 года, согласно официальным данным, погибли более 250 человек, еще около двух тысяч были ранены. Власти Турции возложили ответственность за мятеж на движение Гюлена, который с 1999 года живет в изгнании в США. Сам Гюлен отвергал обвинения в причастности к произошедшему.

После подавления путча власти Турции резко усилили давление на оппозицию. По всей стране прошли сотни судебных заседаний. Десятки тысяч людей были задержаны и арестованы, десятки тысяч госслужащих лишились работы. Только из рядов вооруженных сил Турции, согласно официальным данным, уволено более 20 500 человек.

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