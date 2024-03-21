ЕС начинает переговоры о приеме с Боснией и Герцеговиной

О решении начать переговоры с БиГ о членстве в ЕС объявил глава Евросовета Шарль Мишель. "Поздравляем! Ваше место - в европейской семье, - написал Мишель в соцсети X.

Совет Евросоюза решил начать переговоры о приеме Боснией и Герцеговиной (БиГ). Об этом сообщил вечером в четверг, 21 марта, - первый день двухдневного саммита Европейского Союза - председатель Совета ЕС Шарль Мишель. "Поздравляем! Ваше место - в европейской семье, - написал Мишель в соцсети X. - Сегодняшнее решение - ключевой шаг на вашем пути в ЕС. Теперь необходимо продолжить трудную работу, чтобы Босния и Герцеговина продвигалась вперед, как того и хочет ваш народ".

Ранее, 12 марта, за переход к новому этапу евроинтеграции БиГ выступила Еврокомиссия (ЕК). Как заявила в тот день, выступая в Страсбурге, председательница ЕК Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), это балканское государство сделало "впечатляющие шаги" на пути в ЕС и выполнило условия, которые Брюссель выдвинул перед началом переговоров. "Босния теперь полностью поддерживает нашу внешнюю политику и политику безопасности, что имеет решающее значение в эти времена геополитических потрясений", - указала глава Еврокомиссии. Кроме того, она упомянула борьбу с нелегальной миграцией, отмыванием денег и финансированием терроризма, а также меры по примирению различных этических групп.

Путь БиГ в Евросоюз

Евросоюз предоставил Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в декабре 2022 года. Объявляя о решении, Шарль Мишель назвал его "сигналом" для жителей этой балканской республики. В то же время предоставление статуса кандидата указывает на "явное ожидание проведения реформ новыми властями", заявил Мишель, отметив, что Брюссель ждет от Сараево улучшений в борьбе с коррупцией и в госуправлении.

Босния и Гецеговина подала заявку на вступление в Евросоюз в 2016 году. Однако Еврокомиссия рекомендовала предоставить ей статус кандидата лишь в октябре 2022 года. В декабре 2023 года лидеры стран ЕС решили, что переговоры с Сараевоначнутся, когда страна достигнет необходимого уровня соответствия критериям Брюсселя. Главное внимание при этом было сконцентрировано на демократии и эффективном госуправлении, а также соблюдении принципов правового государства и прав человека.

Политика расширения ЕС

Эксперт по Восточной Европе Фонда Бертельсмана Мириам Космель (Miriam Kosmehl), комментируя в беседе с DW в начале марта возможные приоритеты Урсулы фон дер Ляйен, если та останется главой Еврокомиссии до 2029 года, указала, что ожидает продвижения темы расширения ЕС, причем в отношении не только Украины, но и Молдовы, а также западнобалканских государств.

"Тема расширения Евросоюза будет играть решающую роль и при формировании его долгосрочных финансовых рамок", - отметила Космель. Она подчеркнула, что не стала бы интерпретировать такую политику Брюсселя как направленную против интересов России: "Скорее, это собственные интересы ЕС, которые будут сильнее защищены через расширение, если у него будет правильная концепция и правильное воплощение".

"Это именно то, о чем говорила фон дер Ляйен, вступая в должность главы ЕК в 2019 году: геостратегический фокус работы, желание положить конец "серым зонам" и неопределенности в отношении соседних с ЕС стран", - напомнила эксперт.

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