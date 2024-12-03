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Эрдоган обсудил с Путиным ситуацию в Сирии

Евгений Жуков
3 декабря 2024 г.

Эрдоган позвонил Путину и заверил, что Анкара поддерживает территориальную целостность Сирии и "делает все возможное для восстановления спокойствия" в этой стране.

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Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин, фото из архиваФото: DHA

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонной беседы со своим российским коллегой по должности Владимиром Путиным обсудил текущую обстановку в Сирии. Как сообщило во вторник, 3 декабря,, управление по коммуникациям главы турецкого государства, Эрдоган заявил, что Анкара, поддерживая территориальную целостность Сирии, стремится к "справедливому и долгосрочному урегулированию" в этой стране.

Он призвал власти в Дамаске к участию в политическом улаживании конфликта, подчеркнув, что важно не допустить причинения вреда гражданскому населению. Президент Турции заверил, что его страна "делает все возможное для восстановления спокойствия в Сирии".

В пресс-службе Кремля сообщили, что в ходе разговора, состоявшегося по инициативе турецкой стороны, говорилось о "ключевом значении дальнейшей плотной координации России, Турции и Ирана в деле нормализации обстановки в Сирии". Путин заявил о необходимости использовать имеющиеся у Анкары возможности в регионе для поддержки усилий сирийских властей "по восстановлению стабильности и конституционного порядка на всей территории страны".

Граничащая с Сирией Турция поддерживает политическую и вооруженную оппозицию, которая противостоит сирийскому президенту Башару Асаду. Главными силами, участвующими в боевых действиях в Сирии против правительственных войск, являются протурецкие исламисты из радикальной суннитской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" и поддерживаемые Турцией отряды Сирийской национальной армии (СНС).

В то же время ключевыми союзниками властей в Дамаске являются Россия и Иран.

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