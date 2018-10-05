 EPDE критикует привлечение ″фейковых наблюдателей″ к голосованию в РФ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.07.2020

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Мир

EPDE критикует привлечение "фейковых наблюдателей" к голосованию в РФ

Европейская платформа за демократические выборы считает, что заявления международных "наблюдателей" за голосованием в РФ не следует рассматривать как легитимные.

Голосование на одном из участков в Рязани

Любые международные "наблюдатели" за "всероссийским голосованием" по закону о поправках к Конституции РФ не являются частью какой-либо официальной международной мониторинговой миссии, а их заявления не следует рассматривать как "легитимные оценки". Об этом говорится в обнародованном в четверг, 2 июля, заявлении Европейской платформы за демократические выборы (European Platform for Democratic Elections, EPDE) - сети независимых организаций, занимающихся наблюдением на выборах.

В документе EPDE, озаглавленном "Фейковые наблюдатели узаконили мошенническое голосование в России", указано, что для контроля не была приглашена миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также "не были допущены на участки во время голосования местные независимые наблюдатели".

Представители EPDE напомнили, что в Россию в качестве "наблюдателей" прибыли, в частности, депутат бундестага из фракции правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штефан Койтер (Stefan Keuter), а также член АдГ Гуннар Линдеман (Gunnar Lindewmann, баллотировался в берлинский Сенат от района Марцан-Целлендорф).

EPDE просит внести измениения в кодексы поведения депутатов

В связи с этим в Европейской платформе за демократические выборы призывают национальные и региональные парламенты при необходимости внести изменения в кодексы поведения, разработанные для их депутатов.

В EPDE напоминают, что предписания должны обязывать парламентариев надлежащим образом и своевременно сообщать о получении любых финансовых пожертвований или подарков - в интересах предотвращения конфликта интересов.

Визит евродепутатов в Крым

Ранее председатель комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макалистер и Томас Тобэ, сопредседатель группы ЕП по поддержке демократии и координации выборов обнародовали заявление, в котором подчеркнули, что депутатов этого законодательного органа "не пригласили для наблюдения" за процедурой.

До этого представитель Украины при ЕС Николай Точицкий обратился к руководству Европарламента с призывом осудить визит французских евродепутатов в аннексированный Россией у Украины Крым.

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    Автор: Сергей Елкин


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