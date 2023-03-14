Электросамокаты - на службе полиции Германии

Весной 2022 года немецкая полиция на острове Нордернай начала испытания электросамокатов. По итогам годичных тестов новый транспорт решено оставить на службе.

Полиция Германии шагает - точнее, едет - в ногу со временем и расширяет парк электротранспорта. Так, после годичных испытаний стражи порядка на острове Нордернай в составе Фризских островов решили продолжать эксплуатацию двух электросамокатов.

Новое транспортное средство поможет полицейским стать ближе к жителям и туристам не только в прямом (куда не подъехать на автомобиле), но и в переносном смысле, уверяют в полицейском управлении Оснабрюка, в ведении которого находится остров. Представителям властей на электросамокатах удается гораздо быстрее вступать в диалог с окружающими.

Без погонь и перевозки нарушителей

В течение годичных испытаний напряженных погонь за нарушителями порядка с участием полицейских электросамокатов не было. Этому едва ли способствует максимальная скорость - 20 км/ч. Для перевозки задержанных новый транспорт тоже не подойдет. Но есть и повод для гордости: полицейские на острове Нордернай первыми среди коллег по Германии внедрили беспроводную зарядку служебного электротранспорта.

Необычные для полиции средства передвижения - не редкость на Восточно-Фризских островах. На острове Боркум в распоряжении стражей порядка с 2017 года имеется электромотоцикл повышенной проходимости. А на острове Юст транспортный парк полиции в конце 2019-го пополнил электромотовездеход.

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