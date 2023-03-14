  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Сотрудницы полиции на острове Нордернай на электросамокатах
Сотрудницы полиции на острове НордернайФото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/picture-alliance
КультураГермания

Электросамокаты - на службе полиции Германии

Павел Мыльников
24 мин. назад

Весной 2022 года немецкая полиция на острове Нордернай начала испытания электросамокатов. По итогам годичных тестов новый транспорт решено оставить на службе.

https://p.dw.com/p/4OeXr

Полиция Германии шагает - точнее, едет - в ногу со временем и расширяет парк электротранспорта. Так, после годичных испытаний стражи порядка на острове Нордернай в составе Фризских островов решили продолжать эксплуатацию двух электросамокатов.

Новое транспортное средство поможет полицейским стать ближе к жителям и туристам не только в прямом (куда не подъехать на автомобиле), но и в переносном смысле, уверяют в полицейском управлении Оснабрюка, в ведении которого находится остров. Представителям властей на электросамокатах удается гораздо быстрее вступать в диалог с окружающими.

Без погонь и перевозки нарушителей

В течение годичных испытаний напряженных погонь за нарушителями порядка с участием полицейских электросамокатов не было. Этому едва ли способствует максимальная скорость - 20 км/ч. Для перевозки задержанных новый транспорт тоже не подойдет. Но есть и повод для гордости: полицейские на острове Нордернай первыми среди коллег по Германии внедрили беспроводную зарядку служебного электротранспорта.

Необычные для полиции средства передвижения - не редкость на Восточно-Фризских островах. На острове Боркум в распоряжении стражей порядка с 2017 года имеется электромотоцикл повышенной проходимости. А на острове Юст транспортный парк полиции в конце 2019-го пополнил электромотовездеход.

Смотрите также:

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Человек в костюме на электросамокате

Есть ли польза для климата от электросамокатов

Есть ли польза для климата от электросамокатов

Набирающие популярность электроскутеры не способствуют защите климата, уверены немецкие эксперты. Чаще всего они становятся развлечением для пешеходов, а не альтернативой автомобилю.
Автомобили и транспорт3 сентября 2019 г.
Нордернай

Немецкие острова: Нордернай - остров с собственным блогером

Немецкие острова: Нордернай - остров с собственным блогером

Этот остров в Северном море в 2019 году вошел в тройку самых любимых немецких островов по версии сайта travelbook.de - после Боркума и Рюгена.
Туризм29 июня 2019 г.
Гамбург

В Рейне "завелись" электроскутеры, но им там не место (фото)

В Рейне "завелись" электроскутеры, но им там не место (фото)

На дне Рейна только в центре Кельна лежат сотни электроскутеров. Как они там оказались, и почему их нужно срочно доставать?
Туризм25 июня 2021 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Военнослужащие ВСУ в районе Бахмута

Офис Зеленского: Украина продолжит оборонять Бахмут

Конфликты11 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Мужчина смотрит на экране телефона новости о мобилизации в РФ

Глава "Свободной Бурятии": Нужно убеждать бороться за жизнь

Глава "Свободной Бурятии": Нужно убеждать бороться за жизнь

Конфликты21 ч. назад
Teaser Resp Nowosti Show

Пригожина прижали в Бахмуте. DW Новости Шоу

Пригожина прижали в Бахмуте. DW Новости Шоу

Политика22 ч. назад57:40 мин.
Russland Gefängniskrankenhaus in Saratow

Вербовка женщин в колониях и другие события 383-го дня войны

Вербовка женщин в колониях и другие события 383-го дня войны

Конфликты17 ч. назад
Сцена из спектакля "Собаки Европы" - Dogs of Europe, Берлин, 11 марта 2023 года

В Берлине запрещенный театр показал экстремистский спектакль

В Берлине запрещенный театр показал экстремистский спектакль

Культура20 ч. назад
Сотрудник немецкого ПХГ Jemgum проверяет работу оборудования

Проблем с заполнением ПХГ у Германии впредь больше не будет

Проблем с заполнением ПХГ у Германии впредь больше не будет

Экономика и бизнес21 ч. назад
Поединок на Олимпиаде в Токио

Фехтовальщикам России и Беларуси открыли путь в Париж?

Фехтовальщикам России и Беларуси открыли путь в Париж?

Политика23 ч. назад
На главную страницу