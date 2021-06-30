 Экс-главу службы безопасности ЮКОСа вывезли из колонии | Новости из Германии о России | DW | 02.07.2021

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Россия

Экс-главу службы безопасности ЮКОСа вывезли из колонии

"Новая газета" предполагает, что речь может идти о даче Алексеем Пичугиным показаний против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. По словам источника, Пичугина могли этапировать для участия в следственных действиях.

Алексей Пичугин

Алексей Пичугин (фото из архива)

Бывшего главу службы безопасности российского нефтяного концерна ЮКОС Алексея Пичугина, приговоренного к пожизненному лишению свободы, этапировали из исправительной колонии (ИК) №6 ("Черный дельфин") в Соль-Илецке (Оренбургская область). Об этом в четверг, 1 июля, сообщила "Новая газета" (НГ) со ссылкой на источники в пенитенциарной системе. Позднее сведения подтвердило ТАСС, опираясь на собеседника, который рассказал о проведении "следственных мероприятий".

НГ: речь может идти о даче показаний против Ходорковского

Собеседники НГ отметили, что Пичугин был "экстренно вывезен" из колонии. Издание не исключает, что речь может идти о даче показаний против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского.

Адвокаты Ксения Костромина и Дмитрий Харитонов от комментариев отказались.

Куда именно был этапирован Пичугин и какие следственные действия с ним проводят, не уточняется.

Ранее Костромина говорила, что ее подзащитный не давал никаких показаний по делу, возбужденному против Михаила Ходорковского. "Никаких следственных действий с Пичугиным с июля 2016 года не проводилось", - отмечала она.

Пичугину трижды отказывали в помиловании

Алексей Пичугин был приговорен к пожизненному заключению по делу об организации убийств мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, бизнесмена Сергея Горина и его жены, а также нескольких покушений. Пичугин свою вину категорически отрицает. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал преследование Алексея Пичугина незаконным и присудил ему компенсацию, однако Россия отменять приговор не стала.

В июне Комиссия по помилованию Оренбургской области отказалась удовлетворить ходатайство о помиловании, поданное Пичугиным. Он получил отказ уже в третий раз. Экс-глава службы безопасности ЮКОСа находится в заключении 18 лет.

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    Автор: Сергей Елкин


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