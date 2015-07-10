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EFSF (Европейский фонд финансовой стабильности)

Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF) - временный стабилизационный механизм, созданный в 2010 для преодоления европейского долгового кризиса.

Европейский фонд финансовой стабильности (European Financial Stability Facility, EFSF) был создан государствами еврозоны в 2010 году для борьбы с европейским долговым кризисом. Базирующийся в Люксембурге EFSF является временным стабилизационным фондом, его финансовые рамки ограничены 440 миллиардами евро. В 2012 на смену EFSF был учрежден постоянный Европейский стабилизационный механизм (ESM). EFSF все еще существует как юридическое лицо и крупный эмитент облигаций, но больше не может выдавать новые займы.

Griechische Rentner schwenken griechischer und europäischer Fahne mit Euro Symbol vor griechischem Parlament in Athen. 09.07.2015

Угроза Grexit снизилась, но до выделения Греции денег еще далеко 10.07.2015

Забыв про референдум, Алексис Ципрас сделал предложение, от которого саммиту ЕС 12 июля трудно будет отказаться. Впереди - многоступенчатая процедура предоставления помощи.
A man collects items for recycling past a political graffiti in Athens, Greece June 30, 2015. The head of the European Commission made a last-minute offer to try to persuade Greek Prime Minister Alexis Tsipras to accept a bailout deal he has rejected before a referendum on Sunday which EU partners say will be a choice of whether to stay in the euro. The word painted over the European Union flag reads, No. REUTERS/Yannis Behrakis TPX IMAGES OF THE DAY

Grexit надвигается, хотя у Афин еще есть последний шанс 08.07.2015

Революционный порыв греческих левых радикалов рискует разбиться о формировавшиеся годами правовые структуры еврозоны. Окончательное решение Евросоюз примет 12 июля.
27.6.2015 A message is displayed on the monitor of a Piraeus Bank ATM in Athens, Greece, June 27, 2015. Greek Prime Minister Alexis Tsipras called a referendum on austerity demands from foreign creditors on Saturday, rejecting an ultimatum from lenders and putting a deal that could determine Greece's future in Europe to a risky popular vote. REUTERS/Yannis Behrakis

Греция официально объявлена банкротом 03.07.2015

Полную неплатежеспособность страны зафиксировал Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF). Выплат по кредитам от Афин пока не требуют.
MOTRIL, SPAIN - AUGUST 08: A worker handles sweet peppers on the packaging production line of international vegetable distribution factory on August 8, 2014 in Motril, Spain. Russia have announced a ban on the import of agricultural goods from countries that have imposed recent sanctions on Russia. (Photo by Sergio Camacho/Getty Images)

Ирландия, Испания, Португалия: как они выходили из кризиса 03.07.2015

Три европейские страны, столкнувшиеся с тяжелым кризисом, сумели преодолеть его и добиться роста экономики. При этом действовали они совсем иначе, чем поступают сегодня Афины.
ARCHIV - Die Vorder- und Rückseite zweier portugiesischer Ein-Euro-Münzen aufgenommen am 18.04.2012 in Kaufbeuren (Schwaben). Foto: Karl-Josef Hildenbrand dpa (zu dpa «Portugal verlässt Rettungsschirm - Treffen von Euro-Finanzministern» vom 05.05.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Португалия начинает жить без помощи стабфонда 17.05.2014

После трех лет реформ и жесткой экономии под контролем "тройки" на рынок капитала возвращается вторая после Ирландии страна еврозоны, спасенная от дефолта Евросоюзом и МВФ.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Eine Euro-Münze steht am 18.03.2013 in Köln (Nordrhein-Westfalen) auf einer EU-Fahne. Das internationale Hilfspaket für Zypern steht. Das sagte Eurogruppenchef Dijsselbloem am 12.04.2013 in Dublin. Foto: Oliver Berg/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Цена спасения еврозоны - примерно 500 миллиардов евро 14.05.2013

Стабфонд ESM перевел в Никосию первые 2 миллиарда евро. Кипр стал пятой страной еврозоны, получающей финансовую помощь. DW разбиралась, кому, кем и сколько выделено кредитов.
A woman holds a Greek flag in front of the Greek parliament in Athens during May Day celebrations on May 1, 2013. Greece's two main unions called a general strike against prolonged austerity on May Day, with protests planned . AFP PHOTO/ LOUISA GOULIAMAKI (Photo credit should read LOUISA GOULIAMAKI/AFP/Getty Images)

Греция получит очередной транш финансовой помощи 13.05.2013

Греция получит из европейского стабилизационного фонда EFSF очередной транш финансовой помощи в размере 7,5 миллиарда евро. Однако расслабляться Афинам пока рано, предупредила Еврокомиссия.
Krise Streichholz Symbolbild Europa in Flammen, Griechenland, Island, Spanien, Portugal, Irland, Italien. Stauke - Fotolia

Выигрывает ли Германия от кризиса в еврозоне? 11.03.2013

Ученые спорят о том, насколько оправдано утверждение, будто ФРГ - единственная страна еврозоны, которой нынешний долговой кризис финансово и экономически выгоден.
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Борьба с кризисом в еврозоне: первые ласточки успеха 05.01.2013

Аналитика DW: Статистика начала фиксировать отдельные позитивные подвижки.
Beratungen der Finanzminister der Euro-Gruppe mit den Spitzen von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Europäischer Zentralbank (EZB), ... Rheinland-Pfalz/ ARCHIV: Eine Ein-Euro-Muenze steht in Speyer fuer eine Fotoillustration auf einer Fahne der Europaeischen Union, waehrend im Hintergrund eine griechische Fahne zu sehen ist (Foto vom 03.11.12). Die Finanzminister der Eurozone wollen am Montag (26.11.12) ueber ein neues Rettungspaket fuer Griechenland verhandeln. Die Regierung in Athen benoetigt dringend die naechste Kredittranche in Hoehe von 31,5 Milliarden Euro, um einen moeglichen Staatsbankrott zu verhindern. In der vergangenen Woche waren die Gespraeche zunaechst gescheitert. (zu dapd-Text)

Греция успешно выкупает облигации у инвесторов 08.12.2012

По словам представителя правительства в Афинах, Греция успешно выкупает у инвесторов облигации по цене ниже номинала. Эта программа призвана уменьшить объем задолженности Греции на 20 млрд евро.
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) spricht am Dienstag (11.09.2012) im Bundestag in Berlin. Das Parlament berät über den Haushalt für das kommende Jahr. Foto: Maurizio Gambarini dpa pixel

В бюджете ФРГ на 2013 год есть греческая интрига 23.11.2012

Бундестаг принял бюджет на 2013 год с дефицитом в 17 миллиардов евро без учета помощи Греции.
Berlin/ Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Irlands Ministerpraesident Enda Kenny stehen am Donnerstag (01.11.12) im Bundeskanzleramt in Berlin bei der Begegnung mit der Presse nebeneinander. Merkel beglueckwuenschte Kenny zur Ehrung als Europaeer des Jahres, mit der er am Donnerstag (08.11.12) in Berlin durch den Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) ausgezeichnet werden soll. (zu dapd-Text) Foto: Michael Gottschalk/dapd

Ангела Меркель охладила надежды Ирландии на получение кредитов из стабфонда 01.11.2012

ФРГ отказалась гарантировать Ирландии получение кредитов из европейского стабфонда ESM. Ангела Меркель объяснила это тем, что решить вопрос о том, какую помощь предоставить Дублину, должны министры финансов стран ЕС.
epa03425769 Luxembourg's Prime Minister and Eurogroup President Jean Claude Juncker (R) chats with Greek Finance Minister Yannis Stournaras (L) prior to the Luxembourg EU Eurogroup Finance Ministers Meeting at the EU Headquarters in Luxembourg, 08 October 2012. EPA/NICOLAS BOUVY

Греции дали еще 10 дней для выполнения обещаний в сфере экономии 09.10.2012

Отсрочка еще на 10 дней предоставлена Греции для выполнения обещаний в сфере оздоровления бюджета. Министры финансов еврозоны назначили крайний срок на 18 октября. Португалия получила согласие на очередной транш кредита.
Ein Mitarbeiter des Bundeskanzleramtes geht am Donnerstag (21.06.2012) mit einem Euro-Regenschirm an roten Ampeln vorbei in das Kanzleramt in Berlin. Hinter verschlossenen Türen findet ein Treffen der Partei- und Fraktionsvorsitzenden von CDU/CSU, FDP, SPD, Grüne und Linke mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zum europäischen Fiskalpakt und Euro- Rettungsschirm ESM statt. Foto: Wolfgang Kumm dpa/lbn

Европейский стабфонд ESM становится реальностью 08.10.2012

8 октября в Люксембурге официально объявили о создании постоянного европейского стабилизационного фонда ESM.
ILLUSTRATION - Die Abkürzung «ESM» (Europäischer Stabilitätsmechanismus) scheint am Dienstag (04.09.2012) in Stuttgart durch eine Europaflagge. Am kommenden Mittwoch (12.09.2012) verkündet das Bundesverfassungsgericht seine Entscheidung über den Beitritt Deutschlands zum Euro-Rettungsschirm ESM. Foto: Franziska Kraufmann dpa/lsw (zu dpa Themenpaket «Euro-Entscheidung» vom 09.09.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Комитет бундестага утвердил порядок работы европейского стабфонда 28.09.2012

Ранее президент ФРГ Гаук подписал грамоту о ратификации договора о создании ESM.
European Commission Director Matthias Mors (L), European Central Bank's (ECB) Klaus Masuch (2nd L) and International Monetary Fund's (IMF) Poul Thomsen (2nd R) leave the Greek Prime Minister's office in Athens September 10, 2012. Prime Minister Antonis Samaras sought on Monday to bridge differences with the country's lenders over a near 12-billion-euro austerity package, after they rejected parts of the plan that Athens hopes will unlock further aid payments. The troika of inspectors from the European Commission, the ECB and the IMF rejected unspecified aspects of the plan prepared by Samaras' government when talks between the two sides resumed Sunday. REUTERS/Yorgos Karahalis (GREECE - Tags: BUSINESS POLITICS)

Комментарий: "Тройка" проявила в Португалии похвальную гибкость 13.09.2012

Европейские контролеры дали Лиссабону дополнительный год на приведение бюджета в порядок. Это - знаковое решение в ситуации, когда аналогичная группа ревизоров работает в Греции, считает Андрей Гурков.
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