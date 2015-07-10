EFSF (Европейский фонд финансовой стабильности)

Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF) - временный стабилизационный механизм, созданный в 2010 для преодоления европейского долгового кризиса.

Европейский фонд финансовой стабильности (European Financial Stability Facility, EFSF) был создан государствами еврозоны в 2010 году для борьбы с европейским долговым кризисом. Базирующийся в Люксембурге EFSF является временным стабилизационным фондом, его финансовые рамки ограничены 440 миллиардами евро. В 2012 на смену EFSF был учрежден постоянный Европейский стабилизационный механизм (ESM). EFSF все еще существует как юридическое лицо и крупный эмитент облигаций, но больше не может выдавать новые займы.