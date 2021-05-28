EBU приостанавливает членство Белтелерадиокомпании в организации

Европейский вещательный союз (EBU) на заседании исполнительного комитета принял решение приостановить членство Белтелерадиокомпании (БТРК) в организации. Об этом говорится в пресс-релизе EBU, опубликованном в пятницу, 28 мая, на его официальном сайте.

"Мы неоднократно обращались к БТРК с просьбой отстаивать основные ценности СМИ - свободу слова и независимость", - говорится в сообщении. После спорных президентских выборов в августе 2020 года в EBU внимательно отслеживали все, что касалось работы журналистов в Беларуси. Организация неоднократно выступала в поддержку независимых СМИ, в том числе журналистов, уволившихся с БТРК в знак протеста против вмешательства властей в их работу. "Мы внимательно следили за тем, как события освещались БТРК, и обращались со своими опасениями к руководству компании", - говорится в документе.

Особую тревогу в EBU вызвали недавние интервью, продемонстрированные в эфире белорусского государственного телевидения и "явно полученные под принуждением". "Мы также отслеживали другие передачи Белтелерадиокомпании по этому вопросу, которые вызвали серьезные опасения", - говорится в пресс-релизе.

"В виду всех этих событий и обстоятельств мы не видим иного выхода, кроме приостановления членства Белтелерадиокомпании в EBU", - говорится в сообщении. Белорусские власти в течение двух недель могут дать организации официальный ответ, после чего решение должно вступить в силу.

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