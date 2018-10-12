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DW - Пути к Всемирному наследию

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DW - Пути к Всемирному наследию: другие публикации

Вестерхевер

Ваттовое море в Германии

Ваттовое море в Германии

Немецкий глагол "waten" означает "переходить вброд, шлепать по воде или грязи".
Туризм30 июня 2021 г.
Почтовые открытки с портретами Гёте и Шиллера

Всемирное наследие в Веймаре

Всемирное наследие в Веймаре

В этом небольшом городе есть сразу несколько объектов из списка ЮНЕСКО.
Туризм12 апреля 2019 г.
Парадная лестница, построенная под руководством Бальтазара Неймана

Дворцы Аугустусбург и Фалькенлуст

Дворцы Аугустусбург и Фалькенлуст

Жемчужины эпохи рококо на подступах к Кельну.
Туризм17 ноября 2018 г.
Вискирхе

Паломническая церковь Вискирхе - шедевр стиля рококо

Паломническая церковь Вискирхе - шедевр стиля рококо

Этот храм является уникальным памятником стилей барокко и рококо.
Туризм3 ноября 2018 г.
Шпайерский собор

Шпайерский собор

Шпайерский собор

В Средние века Шпайерский собор был одним из крупнейших зданий мира.
Туризм19 октября 2018 г.
Ахенский собор

Ахенский собор - храм Карла Великого

Ахенский собор - храм Карла Великого

История этого выдающегося памятника романской архитектуры в Германии насчитывает более 1200 лет.
Туризм12 октября 2018 г.
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