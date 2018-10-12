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DW - Пути к Всемирному наследию: другие публикации
Ваттовое море в Германии
Ваттовое море в Германии
Немецкий глагол "waten" означает "переходить вброд, шлепать по воде или грязи".
Туризм
30.06.2021
30 июня 2021 г.
Всемирное наследие в Веймаре
Всемирное наследие в Веймаре
В этом небольшом городе есть сразу несколько объектов из списка ЮНЕСКО.
Туризм
12.04.2019
12 апреля 2019 г.
Дворцы Аугустусбург и Фалькенлуст
Дворцы Аугустусбург и Фалькенлуст
Жемчужины эпохи рококо на подступах к Кельну.
Туризм
17.11.2018
17 ноября 2018 г.
Паломническая церковь Вискирхе - шедевр стиля рококо
Паломническая церковь Вискирхе - шедевр стиля рококо
Этот храм является уникальным памятником стилей барокко и рококо.
Туризм
03.11.2018
3 ноября 2018 г.
Шпайерский собор
Шпайерский собор
В Средние века Шпайерский собор был одним из крупнейших зданий мира.
Туризм
19.10.2018
19 октября 2018 г.
Ахенский собор - храм Карла Великого
Ахенский собор - храм Карла Великого
История этого выдающегося памятника романской архитектуры в Германии насчитывает более 1200 лет.
Туризм
12.10.2018
12 октября 2018 г.
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