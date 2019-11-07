DW и российская Госдума стремятся к диалогу

После того, как накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что выступает против ограничений для западных СМИ, в том числе Deutsche Welle, представители медиакомпании и Государственной думы России встретились в Москве. В четверг, 7 ноября, депутаты Госдумы РФ, в том числе заместитель председателя Петр Толстой и Василий Пискарев, провели встречу с генеральным директором DW Петером Лимбургом (Peter Limburg) для неформального обмена мнениями. Беседа прошла в присутствии представителей МИД России и посольства ФРГ в Москве. Обмен мнениями прошел в хорошей атмосфере и должен продолжиться в Берлине.

Как сообщило агентство "Интерфакс" в среду, 6 ноября, глава российского внешнеполитического ведомства, выступая на конференции по вопросам свободы СМИ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявил: "МИД не поддерживает идеи, которые направлены на лишение аккредитации любого СМИ". Таким образом Лавров ответил на вопрос, считает ли он необходимым лишать аккредитации иностранные СМИ, включая Deutsche Welle.

Официальный представитель DW Кристоф Юмпельт (Christoph Jumpelt) заявил по этому поводу в среду: "Введение санкций против DW не было бы никоим образом оправданным". Он опроверг сообщения в российских СМИ о том, что DW принесла извинения за освещение протестов в Москве летом этого года. "Возможно, здесь имеет место недоразумение", - заметил Юмпельт.

По сообщениям российских СМИ, пресс-секретарь российского МИДа выступила с утверждением о том, что состоялась встреча руководителей DW и МИД РФ, на которой DW извинилась за якобы допущенные ошибки в освещении ею событий в России. "Мы хотели бы уточнить по данному поводу следующее: такой встречи не было. Кроме того, DW не считает необходимым извиняться за объективную журналистскую работу своих корреспондентов и редакторов", - пояснил Юмпельт.