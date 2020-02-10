Двух фигурантов дела "Сети" этапировали в колонию

Фигурантов дела "Сети" Илью Шакурского и Андрея Чернова направили из пензенского СИЗО к местам отбывания наказания. Как пишет в пятницу, 13 ноября, онлайн-издание "МБХ Медиа", журналисты которого пообщались с матерью одного из осужденных, Еленой Шакурской, ее сына этапировали в колонию в Мордовии. Точный адрес и название исправительного учреждения при этом ей не сообщили.

Что касается Андрея Чернова, то, по словам его брата, он был отправлен в колонию в Удмуртии. "Сегодня письмо увидели только, а когда точно пришло - не знаем", - цитирует Алексея Чернова "МБХ Медиа".

Приговоры по делу "Сети"

Приговоры пензенским фигурантам дела "Сети" были вынесены в феврале 2020 года. Приволжский окружной военный суд назначил Илье Шакурскому 16, а Андрею Чернову - 14 лет колонии. Другие фигуранты этого дела - Дмитрий Пчелинцев, Максим Иванкин, Михаил Кульков, Василий Куксов и Арман Сагынбаев - получили от 6 до 18 лет тюрьмы.

В июне 2020 года второй Западный окружной военный суд вынес приговоры двум фигурантам дела "Сети" из Санкт-Петербурга - Юлию Бояршинову и Виктору Филинкову: пять с половиной и семь лет колонии соответственно.

Третий петербургский фигурант дела Игорь Шишкин к этому времени уже получил относительно небольшой для "террористической" статьи срок - 3,5 года колонии - за признание вины и досудебную сделку со следствием.

Всех молодых людей признали виновными в участии террористического сообщества "Сеть", целью которого, по версии обвинения, был "последовательный захват власти в разных регионах и нарушение территориальной целостности России".

Жалобы в ЕСПЧ о пытках фигурантов дела "Сети"

Почти все фигуранты дела "Сети" утверждают, что показания выбивались у них под пытками. В мае 2018 года военное следственное управление Следственного комитета России (СКР) отказалось возбуждать уголовное дело по жалобам обвиняемых на пытки со стороны сотрудников ФСБ. При этом телесные повреждения заявителей, которые, по данным правозащитников, являлись следами применения электрошокера, следователи сочли "укусами клопов".

В конце октября 2019 года жалоба матери Ильи Шакурского на пытки ее сына в СИЗО и нарушение его права на справедливое судебное разбирательство была зарегистрирована в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Однако, как сообщил 13 ноября DW по телефону адвокат Шакурского Эльдар Гароз, до сих пор относительно этого иска из ЕСПЧ не поступило никакой дополнительной информации. С аналогичной жалобой обращался в ЕСПЧ и Дмитрий Пчелинцев.

10 ноября "Новая газета" сообщила, что к Максиму Иванкину и Арману Сагынбаеву приходили в СИЗО сотрудники ФСБ и "предлагали сотрудничество". По словам адвоката Иванкина Максима Карташова и матери Сагынбаева Елены Стригиной, обоих осужденных склоняли дать показания против несуществующей террористической ячейки. В противном случае им угрожали проблемами со здоровьем.

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