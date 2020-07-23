Движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира

Американское движение за гражданские права Black Lives Matter ("Жизни чернокожих имеют значение", BLM) выдвинуто на соискание Нобелевской премии мира. С этой инициативой выступил депутат норвежского парламента Петтер Эйде, представляющий в стортинге Социалистическую левую партию, сообщается в субботу, 30 января.

Мотивируя свое решение, он заявил, что движение является важной частью "общемировой борьбы против расовой дискриминации", Оно смогло привлечь на свою сторону различные группы граждан, а не только чернокожих. BLM, по мнению Эйде, послужило сигналом для других стран за пределами США бороться с расизмом в своем обществе.

В ответ на убийство чернокожего

Столкновения активистов BLM с полицией

Движение BLM было создано в 2013 году после того, как суд во Флориде оправдал белого дружинника Джорджа Циммермана, застрелившего чернокожего подростка Трейвона Мартина. В 2020 году протесты с участием активистов BLM после убийства полицейскими Джорджа Флойда в Миннеаполисе распространились за пределы США. Протесты сопровождались массовыми беспорядками и погромами, стычками с сотрудниками правоохранительных органов на всей территории США. Протестующие сносили памятники историческим личностям, которые, по их мнению, были виновны в расизме и рабстве.

Выдвижение кандидатов заканчивается 1 февраля

Согласно действующему положению, кандидатов на Нобелевскую премию мира могут выдвигать депутаты парламентов и члены правительств разных стран мира, ректоры и профессора университетов, а также предыдущие обладатели премии и бывшие, и действующие члены и советники Нобелевского комитета.

Заявки принимаются до 1 февраля. Затем оргкомитет премии мира назовет короткий список претендентов на награду. В 2020 году премией была удостоена Всемирная продовольственная программа.

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