Бывшие десантники подрались с росгвардейцами в Москве

В Парке Горького в Москве в воскресенье, 2 августа, произошла потасовка между бывшими десантниками, отмечавшими там по традиции День ВДВ, и росгвардейцами. Видеозаписи этого происшествия появились в соцсетях.

Так, на видео, опубликованном в Telegram-канале Avtozak Live, видно, как бывшие ВДВ-шники поднимают с земли товарища, у которого разбито лицо, в то время как неподалеку происходит драка между еще одним десантником и росгвардейцем, причем последний пускает в ход дубинку. Оказавшиеся рядом посетители парка и сами ветераны ВДВ в это время снимают происходящее на телефоны.

Почему произошел конфликт в Парке Горького

Как сообщает телеканал "Дождь" со слов одного из очевидцев, десантники возмутились тем, что сотрудники ОМОН "на одного толпой нападают и крутят".

В свою очередь агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник указывает, что конфликт произошел после того, как десантников попросили "вести себя скромнее и не размахивать флагом ВДВ, мешая окружающим". После столкновений между бывшими десантниками с сотрудниками ОМОН в Парке Горького были задержаны четыре человека, отмечает агентство.

Вечером того же дня, 2 августа, директор Парка Горького Павел Трехлеб опроверг сообщения о массовой драке между росгвардейцами и экс-десантниками. По его словам, в парке произошел "небольшой конфликт между посетителями и сотрудником полиции".

"Никакой массовой драки в парке не было абсолютно. Был небольшой конфликт между посетителем и сотрудником ОМОН, полиция вмешалась. Самого активного участника отвели в сторону, его товарищи попытались "присоединиться", но после разъяснительной беседы конфликт был исчерпан, все его участники отпущены", - цитирует Трехлеба агентство ТАСС.

Бывшие десантники на протестах в Хабаровске

2 августа по всей России празднуют День воздушно-десантных войск. В 2020 году "голубые береты" отмечают 90-летний юбилей.

В Хабаровске в этот день многие из ветеранов ВДВ, вышедших на центральные улицы города, присоединились к очередному шествию в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала.

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