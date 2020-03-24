Dow Jones пережил крупнейший рост за 90 лет

Индекс Dow Jones на Нью-Йоркской фондовой бирже во вторник, 24 марта, вырос на 2112,98 пункта (11,36%), установившись на отметке 20704,91 пункта. В процентном отношении это самый высокий рост с 1933 года. Обусловлен он, как сообщает агентство AFP, надеждами, который рынок связывает с гигантским пакетом помощи экономике, обсуждаемом сейчас в Сенате. Его величина может составить почти два триллиона долларов США. Во вторник позиции демократов и республиканцев, относительно пакета, "сблизились", сообщает агентство.

Фондовый индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США и называется "барометром американской экономики", вырос на 9,4 процента. Показатель электронной биржи Nasdaq, специализирующейся на акциях высокотехнологичных компаний, поднялся на 8,1 процента.

Рост индексов также может быть связан с позитивными новостями из Китая и Италии. В частности, в Китае власти снимают карантин с части провинции Хубэй, являвшейся центром эпидемии. Из Италии же второй день подряд приходят новости о снижении роста числа зараженных коронавирусом.

Нью-Йоркская фондовая биржа 12 марта пережила крупнейший - с "черного понедельника" 1987 года - обвал на фоне распространения эпидемии. Индекс Dow Jones в определенный момент торгов потерял 9,99 процента, опустившись на 2352,60 пункта - до отметки в 21 200,62 пункта.

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