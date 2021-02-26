"Дочка" Росатома хочет создать в ФРГ совместное предприятие с Framatome

Топливная компания Росатома ТВЭЛ и французская Framatome направили в немецкое Федеральное ведомство по картелям запрос на создание совместного предприятия в Нижней Саксонии по производству ядерного топлива для АЭС. Заявление было подано 12 февраля, следует из базы данных ведомства, в последний раз обновленной в пятницу, 26 февраля.

Представительница нижнесаксонского министерства по делам окружающей среды в ответ на запрос информагентства dpa отказалась комментировать "текущие административные процессы".

Как сообщается на сайте ТВЭЛ, компания в кооперации с Framatome осуществляет поставки ядерного топлива и компонентов. 30 декабря 2020 года АО "РАСУ", входящий в состав Росатома, заключил с представительством Framatome в немецком Эрлангене контракт на содействие проектированию и системной интеграции автоматизированной системы управления технологическими процессами для АЭС "Ханхикиви-1", строящейся в Финляндии.

Обвинения в адрес завода Framatome в Лингене

В нижнесаксонском Лингене расположен завод-изготовитель тепловыделяющих элементов (твэлов), которым управляет "дочка" Framatome Advanced Nuclear Fuels. Он недавно попал под огонь критики в связи с поставками твэлов бельгийской АЭС Дул, которые министерство охраны окружающей среды ФРГ признало неправомерными после жалобы немецкой экологической организации BUND. Помимо Эрлангена и Лингена, Framatome имеет производственную площадку также в баварском Карлштайне на юге ФРГ.

После аварии на японской АЭС Фукусима власти Германии взяли курс на отказ от ядерной энергии. Планируется, что все немецкие АЭС будут выведены из эксплуатации не позднее конца 2022 года.

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