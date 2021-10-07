Из России за последние 20 лет эмигрировали до 5 млн человек

С 2000 года из России эмигрировали до 5 млн граждан. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного порталом "Такие дела" совместно с командой независимых специалистов. Их выводы опубликованы во вторник, 5 октября, на ресурсе "Если быть точным".

Как отмечают авторы исследования, темпы эмиграции из России ускорились после 2011 года. И если в начале 2000-х люди уезжали в основном в государства Западной Европы, то после 2014-го многие стали эмигрировать в страны так называемого ближнего зарубежья.

В последние годы, говорится в исследовании, "страна теряет по 300 тысяч граждан ежегодно". Реальные цифры могут быть еще выше, так как Росстат, на данных которого, в частности, основывались исследователи, учитывает лишь тех, кто снимается с регистрации в России, но так поступают далеко не все.

Авторы исследования также опросили 900 человек, уехавших из России с 2000 по 2021 годы. Самой частой причиной отъезда они называли стремление к безопасности, о нем заявили 64% респондентов. Более половины опрошенных в качестве причин указывали стремление к новому опыту (59%), стабильности (53%), а также недовольство политической ситуацией в РФ (54%).

Более 30 млн россиян хотят эмигрировать

Ранее Аналитический центр Юрия Левады провел социологический опрос, из результатов которого следует, что каждый пятый житель РФ (22 процента, или почти 32 млн человек) хотел бы уехать за границу на постоянное жительство.

Как отметил в связи с этим профессор экономики парижского Института политических исследований Сергей Гуриев, в течение десятилетия страна потеряла один процент экономически активного населения, включая наиболее склонных к предпринимательству и заинтересованных в инновациях.

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