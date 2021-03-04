 Дикий кабан решил отдохнуть в домашней обстановке (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 07.02.2022

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По Германии

Дикий кабан решил отдохнуть в домашней обстановке (фото)

Дикий кабан устроил большое свинство дома у одной жительницы немецкого Хагена. Выдворить непрошенного гостя помогли полицейские.

Дикий кабан отдыхает на мягкой мебели в Хагене

Хаген • Такого гостя 39-летняя жительница немецкого города Хаген никак не ожидала. Войдя в свой дом вечером 4 февраля, она оторопела: по комнатам носился крупный кабан, как позже выяснилось, весом около 60 кг. Животное устроило форменный погром, а затем, ощутив удовлетворение от сделанного и вполне понятное утомление, прилегло отдохнуть на софу, совершенно извозюкав ее при этом. На этом месте его и сфотографировали приехавшие по вызову полицейские.

Кабаны могут быть агрессивны, тем более в непривычной обстановке. Посовещавшись с прибывшим на помощь охотником, полицейские осторожно зашли, оставив входную дверь нараспашку, а кабан, успев попозировать для фотосессии и проснуться, спрыгнул на пол и через открытую дверь рысцой удалился на свободу, поближе к природе. В дом он проник, скорее всего, через неплотно закрытую дверь террасы.

В это время года кабаны ждут потомства и могут быть особо опасны. В Германии встретить их на воле - не редкость. Специалисты рекомендуют не приближаться к ним, тем более, если дикая свинья очутилась у вас в квартире.

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  • Собака

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  • Лягушка

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    У прилежных, усердных, деловых и аккуратных немцев тоже есть поговорка "Работа не волк, в лес не убежит". По-немецки она звучит так: "Die Arbeit ist kein Frosch, sie hüpft uns nicht davon" = "Работа не лягушка, от нас не упрыгает". Значение: расслабьтесь и получайте удовольствие от жизни!

  • Петухи

    Немецкие пословицы и поговорки про животных

    Куры смеются

    Еще одно выражение, которое есть как в русском, так и в немецком языках: "Da lachen ja die Hühner". Буквальный перевод: "Над этим куры смеются". Русский вариант: "курам на смех". Значение: делать что-то, что не имеет смысла, глупо, нелепо.

  • Ежик

    Немецкие пословицы и поговорки про животных

    Еж с полотенцем

    Ежик тоже попал в поговорку: "Das paßt wie der Igel zum Handtuch". Буквальный перевод: "Подходит, как еж полотенцу". Русский аналог - "как корове седло". Значение: не подходит, не идет, не к лицу.

  • Лиса ночью

    Немецкие пословицы и поговорки про животных

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    "Wo Hase und Fuchs sich gute Nacht sagen" = "Там, где заяц и лиса говорят друг другу "спокойной ночи". Русский аналог: "куда Макар телят не гонял". Значение: очень далеко, там, где никто не был, на краю Земли.

    Автор: Ефим Шуман


Контекст

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