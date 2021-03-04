Дикий кабан решил отдохнуть в домашней обстановке (фото)

Хаген • Такого гостя 39-летняя жительница немецкого города Хаген никак не ожидала. Войдя в свой дом вечером 4 февраля, она оторопела: по комнатам носился крупный кабан, как позже выяснилось, весом около 60 кг. Животное устроило форменный погром, а затем, ощутив удовлетворение от сделанного и вполне понятное утомление, прилегло отдохнуть на софу, совершенно извозюкав ее при этом. На этом месте его и сфотографировали приехавшие по вызову полицейские.
Кабаны могут быть агрессивны, тем более в непривычной обстановке. Посовещавшись с прибывшим на помощь охотником, полицейские осторожно зашли, оставив входную дверь нараспашку, а кабан, успев попозировать для фотосессии и проснуться, спрыгнул на пол и через открытую дверь рысцой удалился на свободу, поближе к природе. В дом он проник, скорее всего, через неплотно закрытую дверь террасы.
В это время года кабаны ждут потомства и могут быть особо опасны. В Германии встретить их на воле - не редкость. Специалисты рекомендуют не приближаться к ним, тем более, если дикая свинья очутилась у вас в квартире.
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Медведь - везде медведь
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По-русски - белая ворона, по-немецки - das schwarze Schaf ("черная овца").
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Удача
"Schwein gehabt" ("получить свинью") = повезло, причем неожиданно и незаслуженно. В немецких селах раньше устраивали (кое-где устраивают до сих пор) конкурсы среди охотников. Лучшие стрелки получали хорошие призы. Но и тому, кто занимал последнее место, давали утешительный приз: поросенка. Отсюда и пошло это выражение. Возможный аналог в русском языке: "Кому повезет, у того и петух снесет".
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Работа - не лягушка
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Немецкие пословицы и поговорки про животных
Куры смеются
Еще одно выражение, которое есть как в русском, так и в немецком языках: "Da lachen ja die Hühner". Буквальный перевод: "Над этим куры смеются". Русский вариант: "курам на смех". Значение: делать что-то, что не имеет смысла, глупо, нелепо.
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Еж с полотенцем
Ежик тоже попал в поговорку: "Das paßt wie der Igel zum Handtuch". Буквальный перевод: "Подходит, как еж полотенцу". Русский аналог - "как корове седло". Значение: не подходит, не идет, не к лицу.
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Немецкие пословицы и поговорки про животных
Спокойной ночи, Макар!
"Wo Hase und Fuchs sich gute Nacht sagen" = "Там, где заяц и лиса говорят друг другу "спокойной ночи". Русский аналог: "куда Макар телят не гонял". Значение: очень далеко, там, где никто не был, на краю Земли.
Автор: Ефим Шуман