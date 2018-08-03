 DIHK заявила об уходе немецких фирм из Ирана | Новости из Германии о Германии | DW | 04.08.2018

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Германия

DIHK заявила об уходе немецких фирм из Ирана

После роста в 2017 году объемов немецкого экспорта в Иран на 16 процентов за первые пять месяцев текущего года данный показатель уже упал на четыре процента, тенденция сохраняется.

Грузовые контейнеры в порту Гамбурга

По данным Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK), за первые пять месяцев 2018 года объемы немецкого экспорта в Иран сократились на четыре процента. Негативная тенденция сохраняется и в настоящее время, сообщил эксперт DIHK по внешнеэкономической деятельности Фолькер Трайер (Volker Treier) в интервью газете WAZ и другим изданиям медиагруппы Funke, опубликованном в субботу, 4 августа.

Тем временем в 2017 году объемы продаж немецкой продукции в Иран выросли на 16 процентов. "В последние годы около 120 немецких компаний даже открыли в Иране собственные представительства, а теперь многие оттуда уходят", - сообщил далее представитель DIHK.

Санкции США

Отток немецкого бизнеса из Ирана связан, прежде всего, с санкциями, введенными в отношении этой страны президентом США Дональдом Трампом. "Даже фирмы, которые не пострадали от санкций США напрямую, к примеру, работающие в сфере медицинского обслуживания или не ведущие бизнес на территории Соединенных Штатов, в настоящее время не могут найти банк, который бы обеспечивал совершение сделок в Иране", - указал Трайер.

По его словам, если в ближайшее время  не будет найдено решения, можно ожидать полного прекращения экспорта в Иран и окончательного ухода из этой страны немецких компаний.

В Иране сотни противников режима атаковали медресе

За последние дни в ряде городов Ирана вспыхивают массовые волнения и беспорядки, связанные с экономической политикой Тегерана, а также направленные против духовного руководства исламской республики. Это уже третья волна протестов в Иране за последние месяцы после массовых выступлений в конце 2017 года и начале 2018-го, а также в минувшем июне.

Контекст

В частности, 4 августа около 500 противников иранского руководства атаковали медресе, расположенное неподалеку от Тегерана. Они выкрикивали политические лозунги против властей страны и намеревались опустошить мусульманскую школу, сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на директора медресе Али Хендиани. После столкновений с полиций задержаны несколько человек.

Министерство внутренних дел Ирана подтвердило распространившиеся в соцсетях сообщения о беспорядках, но назвало их небольшим митингом. Между тем кадры с места события свидетельствуют об ожесточенных столкновениях с силами безопасности сотен демонстрантов.

Вашингтон вышел из соглашения с Тегераном

В начале мая Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий, заключенного с Ираном, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего ограничение ядерной программы Тегерана в обмен на отмену санкций.

После выхода из соглашения США расширили санкции против Ирана. Эти санкции могут отрицательно повлиять и на неамериканские компании, которые ведут бизнес в Иране. Остальные участники соглашения раскритиковали решение Трампа и заявили о намерении сохранить договоренности в силе.

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    Массовые проправительственные акции

    В ответ на протесты, вспыхнувшие в разных городах Ирана 28 декабря, руководство страны организовало проправительственные акции. 3 января гостелеканалы сообщили о том, что сотни тысяч человек вышли на демонстрации в поддержку властей. В этот же день командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Али Джафари заявил, что время "смуты" в Иране закончилось и демонстранты побеждены.

  • Протесты в Мешхеде

    Протесты в Иране: как это было

    Начало протестов

    Массовые акции протестов в Иране начались 28 декабря в Мешхеде на северо-востоке страны, недалеко от границы с Туркменией. Этот город - родина одного из лидеров консервативного духовенства Ирана, экс-генпрокурора страны Ибрагима Раизи, соперника Хасана Роухани на президентских выборах 2017 года.

  • Участники протестов в Тегеране

    Протесты в Иране: как это было

    Недовольство высокими ценами и политикой властей

    В первый день протестов уличные акции в городе Мешхеде переросли в столкновения демонстрантов с полицией, не менее 50 человек были задержаны. Протестующие выражали недовольство ростом цен и безработицей, а также внешней политикой властей, приводящей к введению санкций против Тегерана. Впоследствии демонстранты выступали против существующей в стране теократической системы.

  • Протестующие на улицах в Тегеране

    Протесты в Иране: как это было

    Протесты докатились до Тегерана

    29 декабря власти Ирана предостерегли граждан от участия в дальнейших акциях, особенно в столице. Но 30 декабря митинг в Тегеране устроила группа студентов. Они скандировали "Не Газа, не Ливан, моя жизнь для Ирана", протестуя против того, что правительство тратит деньги на поддержку проиранских группировок на Ближнем Востоке, а не на развитие страны. Протесты прошли в нескольких городах Ирана.

  • протестующие в Тегеране

    Протесты в Иране: как это было

    Сотни задержанных

    В ходе уличных акциий в Тегеране уже к 30 декабря были задержаны 200 человек, 40 из которых власти назвали "предводителями незаконных собраний". Теперь их ждет суд. В последующие дни общее число задержанных, по официальным данным, превысило 450 человек.

  • протестующие в Тегеране

    Протесты в Иране: как это было

    Более 20 погибших

    В ходе антиправительственных демонстраций 30 декабря в городе Доруд на западе Ирана погибли первые два демонстранта. Местные власти утверждают, что полиция была ни при чем, и у них есть "свидетельства" того, что в смерти демонстрантов виновны боевики джихадистской организации "Исламское государство". За время протестов, как сообщают иранские власти, погиб 21 человек.

  • жители Тегерана со смартфонами

    Протесты в Иране: как это было

    Блокировка Telegram и Instagram

    В последний день 2017 года власти Ирана заблокировали в стране приложение для обмена фотографиями и видеозаписями Instagram и мессенджер Telegram. Свое решение они объяснили тем, что это необходимо "для поддержания мира и безопасности граждан". Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что блокировка мессенджера связана с отказом компании закрыть каналы, которыми пользуются протестующие.

  • Хасан Роухани

    Протесты в Иране: как это было

    Роухани заявил о необходимости свободы критики в Иране

    Президент Ирана Хасан Роухани на заседании кабинета министров 31 декабря осудил проявления насилия, однако призвал правительство "создавать возможности для законной критики и протестов". Он также назвал Иран свободной страной, в которой каждый имеет право на собственное мнение.

  • Али Хаменеи

    Протесты в Иране: как это было

    Хаменеи: Организаторами протестов являются "враги Ирана"

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, выступая с официальным обращением на одном из государственных телеканалов во вторник, 2 января, заявил, что действия протестующих управляются из-за границы."В последние дни враги Ирана предоставили возмутителям спокойствия деньги, оружие, а также политическую поддержку, чтобы причинить вред стране", - указал Хаменеи.

  • Здание Рейхстага

    Протесты в Иране: как это было

    Реакция из Берлина

    Германия призвала власти Ирана, где неделю продолжались массовые антиправительственные протесты, уважать свободу собраний и свободу слова. "Правительство ФРГ с тревогой следит за событиями в Иране, в особенности за сообщениями о жертвах и многочисленных арестах", - заявила в среду, 3 января, заместитель официального представителя кабинета министров Германии Ульрике Деммер (Ulrike Demmer).

  • Федерика Могерини

    Протесты в Иране: как это было

    Критика из Брюсселя

    Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини выступила с критикой роста насилия в Иране. Властям страны следует уважать право людей на свободу мнения и собраний, подчеркнула Могерини во вторник, 2 января. И добавила отметила, что в ЕС следят за волнениями в Иране, сожалея о "неприемлемых потерях человеческих жизней".

  • Дональд Трамп

    Протесты в Иране: как это было

    Обвинения от Трампа

    Президент Дональд Трамп раскритиковал действия властей Ирана, обвинив их в том, что они "нарушают права человека ежечасно", спонсируют терроризм, а также "перекрыли доступ в интернет, чтобы мирные демонстранты не могли обмениваться сообщениями". "Мы призываем все стороны уважать право на свободу выражения мнений и избегать любых действий, способствующих цензуре", - сказано в заявлении Белого дома.

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


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Контекст

Протесты в Иране: как это было

В Иране прошли самые масштабные акции протеста с 2009 года. Демонстранты выражали недовольство ростом цен и внешней политикой властей. О том, как это было, - в галерее DW. (04.01.2018)  

Ссылки в интернете

Статья WAZ

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