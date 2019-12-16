 Die Welt сообщила о росте числа нелегальных мигрантов из Турции в ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 17.12.2019

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Европа

Die Welt сообщила о росте числа нелегальных мигрантов из Турции в ЕС

С января по середину декабря из Турции в Евросоюз нелегально въехали 70 тысяч граждан, что на 46 процентов больше, чем за тот же период 2018 года.

Беженцы на границе Турции и Греции

Беженцы на границе Турции и Греции

По данным немецкой газеты Die Welt, с начала текущего года в Евросоюзе существенно выросло число нелегальных иммигрантов, прибывающих через Турцию. В общей сложности в страны ЕС с начала января по середину декабря 2019 года нелегально въехали 70 002 человека, из них 67 741 человек - в Грецию, 197 - в Болгарию, 1803 - в Италию и 261 - на Кипр, пишет издание во вторник, 17 декабря, со ссылкой на имеющийся в его распоряжении отчет Еврокомиссии.

Контекст

20 марта 2016 года вступило в силу соглашение, согласно которому Турция должна была закрыть беженцам путь в ЕС. Однако сделка так и не достигла своей цели, считает Даниэль Хайнрих. (17.03.2018)

Соглашение между ЕС и Турцией было призвано предотвратить наплыв беженцев, переправлявшихся по морю в Грецию. Но ключевые моменты сделки не выполняются, считает Бернд Ригерт. (07.10.2019)

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, число незаконных въездов с территории Турции выросло на 46 процентов, указывается далее.

Обострение ситуации на греческих островах

Между тем число мигрантов, прибывших на греческие острова, в декабре впервые превысило отметку в 40 тысяч, при этом там имеются места для приема лишь 8530 беженцев, отмечается в документе. Большинство подавших прошение об убежище в Греции в 2019 году приехали из Афганистана (30 процентов), далее следуют сирийцы (14 процентов), пакистанцы (9,5 процента), иракцы (8 процентов) и турки (5 процентов).

Кроме того, в докладе отмечается, что греческая береговая охрана обвиняет власти Турции в том, что они не останавливают лодки с беженцами, покидающими турецкие порты. В соглашении с Брюсселем Анкара обязалась охранять границы страны таким образом, чтобы нелегальные мигранты не имели возможность въезжать на территорию ЕС. В обмен на это обязательство Турция получила 6 миллиардов евро для размещения 3,6 миллиона беженцев.

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    Крыша - небо голубое

    По данным береговой охраны, ежедневно на греческий остров Кос прибывают от 600 до 800 мигрантов. В течение одной недели небольшой остров, на котором проживает всего 30 тысяч человек, принял около 7000 беженцев. Никакого лагеря для их приема нет - прибывшие располагаются прямо на набережной. Некоторые разбили палатки под пальмами, другие живут под открытым небом.

  • Migranten aus verschiedenen Ländern auf Kos Foto: picture-alliance/dpa/Odysseus

    Беженцы на острове Кос: в надежде на лучшее

    Из кризисных регионов - на греческий остров

    Мигранты прибывают на Кос со всего мира. Более половины родом из Сирии, но есть беженцы и из других стран - Афганистана, Пакистана, Ирака, Ирана, Мали, Эритреи, Сомали... Кос привлекает даже латиноамериканцев: им довольно просто получить въездную визу в Турцию, после чего они пытаются попасть в Европу через Грецию.

  • Blick auf die griechische Insel Kos von der türkischen Küste Foto: Getty Images/AFP/B. Kilic

    Беженцы на острове Кос: в надежде на лучшее

    Не нужен им берег турецкий

    Остров Кос расположен всего в 4 километрах от турецкого побережья, поэтому многие беженцы вначале едут в Турцию - к примеру, в Стамбул. Оттуда они отправляются на Эгейское море, где пересаживаются в лодки, по большей части - в надувные, чтобы попасть на территорию ЕС.

  • Das Schiff Eleftherios Venizelos im Hafen auf der griechischen Insel Kos Foto: picture-alliance/dpa/Odysseus

    Беженцы на острове Кос: в надежде на лучшее

    Паром как место временной прописки

    Огомный паром Eleftherios Venizelos теперь используется как место временного размещения мигрантов. Зафрахтованное греческим правительством судно может принять на борт до 2500 человек. Помимо этого оно служит местом официальной регистрации беженцев. Только после регистрации люди получают разрешение на дальнейшие поездки на материк.

  • Die ersten Flüchtlinge gehen an Bord des Schiffs Eleftherios Venizelos Foto: Reuters/A. Konstantinidis

    Беженцы на острове Кос: в надежде на лучшее

    Первый день в новом качестве

    Первые "постояльцы" ступили на борт корабля утром 16 августа. Они могут оставаться на нем в течение нескольких дней. После регистрации, с необходимыми бумагами на руках, беженцы на других судах поплывут в Афины. Для большинства из них Греция - страна транзита, а конечная цель - государства Западной Европы.

  • Eine Familie aus dem Iran ist soeben auf Kos gestrandet Foto: Reuters/Y. Behrakis

    Беженцы на острове Кос: в надежде на лучшее

    Слезы счастья

    Эта семья из Ирана в конце концов добралась до острова Кос. Отец семейства плачет от счастья. Но он даже не догадывается, что это еще далеко не конец его одиссеи. Он не знает о том, что их ждет, и что впереди - дальнейшие испытания и лишения.

  • Eine junge Frau aus Syrien ist mit seinen kleinen Kindern soeben auf Kos gestrandet Foto: Getty Images/AFP/L. Gouliamaki

    Беженцы на острове Кос: в надежде на лучшее

    Прибывает все больше семей

    Среди зарегистрированных на Косе сирийцев поначалу преобладали молодые мужчины. Но теперь прибывает все больше и больше семей - женщин с маленькими детьми, молодых женщин, в том числе беременных. В первую очередь им здесь придется нелегко. Более, чем мужчины, они нуждаются в личном пространстве, чтобы передохнуть и позаботиться о детях.

  • Flüchtlinge auf Kos lassen sich registrieren Foto: picture-alliance/AA/E. Atalay

    Беженцы на острове Кос: в надежде на лучшее

    Без бумажки ты - никто

    Всем беженцам, прибывшим на Кос, необходимо зарегистрироваться. Только с официальными бумагами они имеют право покинуть остров. Однако чиновникам не хватает считывателей отпечатков пальцев, поэтому процесс регистрации буксует. Некоторым мигрантам придется ждать своих бумаг по три недели и даже дольше.

  • Ein Schlauchboot mit Flüchtlingen ist soeben auf Kos gelandet Foto: Getty Images/AFP/L. Gouliamaki

    Беженцы на острове Кос: в надежде на лучшее

    Новоприбывшие

    Ежедневно десятки людей подвергаются смертельной опасности, добираясь до Коса. Надувные лодки, на которых путешествуют беженцы, плохо приспособлены для хождения по открытому морю и не могут устоять в шторм. К тому же лодки зачастую переполнены, а многие мигранты не умеют плавать. Тем не менее, они рискуют всем - в том числе и собственной жизнью. Авторы: Ивета Ондрушкова, Григорий Аросев

    Автор: Ивета Ондрушкова, Григорий Аросев


Смотреть видео 17:43

Эрдоган против сирийских беженцев: что думают мигранты о военной операции Анкары. Европа в фокусе

Контекст

Беженцы на острове Кос: в надежде на лучшее

На греческий остров Кос, до которого от Турции рукой подать, еженедельно прибывают тысячи беженцев. Власти Греции страраются упорядочить пребывание мигрантов, однако процесс пробуксовывает. (17.08.2015)  

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