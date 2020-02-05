Deutsche Bahn об "Укрзализныце": Мы консультируем, украинцы управляют

Украинская компания "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") и немецкий Deutsche Bahn подписали меморандум о развитии и стратегическом партнерстве. Как оно будет осуществляться, какую поддержку будет оказывать предприятию "Укрзализныця" немецкий Deutsche Bahn, рассказал в Киеве в интервью DW член правления по вопросам инфраструктуры Deutsche Bahn Рональд Пофалла (Ronald Pofalla).

DW: Господин Пофалла, насколько обширным должно стать сотрудничество между компаниями Deutsche Bahn и украинской железнодорожной компанией "Укрзализныця"? Речь идет лишь о консультировании, или Deutsche Bahn получит право участвовать в процессе принятия решений на уровне руководства компании?

- На начальном этапе речь идет действительно о консультировании. В зависимости от того, насколько оно будет успешным, пойдет речь о последующих шагах. Говорить о руководстве компанией "Укрзализныця" не имеет смысла, если на начальном этапе консультирования стороны не смогут достичь совместных результатов. Если консультирование будет иметь хороший результат, можно будет задуматься о том, чтобы некоторые менеджеры нашей компании поддержали менеджмент украинской компании в вопросах ее руководства. При этом руководство компанией "Укрзализныця" будет по-прежнему осуществляться самими украинцами, а наши менеджеры будут только поддерживать их работу.

- Существует ли уже какой-то конкретный план действий, кроме подписанного сегодня меморандума? Известны ли первые шаги в области сотрудничества?

Рональд Пофалла

- Да, план действий будет. Подразумевается, что после того, как под документом были поставлены подписи, нам нужно будет начать переговоры. Возможно, придется также закрепить в отдельном документе, какого рода консультации будут предоставлены, поскольку этого требуют правовые нормы. Однако мы готовы со своей стороны быстро приступить к работе, если украинцы этого хотят.

- Что может компания Deutsche Bahn, являющаяся крупнейшим железнодорожным перевозчиком Европы, предложить предприятию "Укрзализныця"? Каким опытом поделиться?

- Мы сами пережили два процесса трансформации. В начале 1990-х годов произошло слияние бывшей компании Deutsche Bundesbahn в ФРГ и существовавшей в ГДР компании Reichsbahn, а в 1994 году - приватизация возникшего в результате этого слияния предприятия. Если вы посмотрите на данные того времени, то увидите, что на обоих железнодорожных предприятиях, взятых вместе, тогда работало 700 000 сотрудников. Сегодня же на железных дорогах Германии работают 210 000 сотрудников. Из этого примера видно, что подобный процесс трансформации, подразумевающий уход от государственных железных дорог и переход к компании, руководство которой осуществляется на принципах частного бизнеса и которая может занять свое место на рынке в условиях конкуренции, - это и есть история последних 25 лет компании DB AG в Германии.

- Не могли бы вы назвать примеры подобного партнерства с другими странами?

- Компания DB Engineering & Consulting, которая занимается организацией этого сотрудничества в качестве дочернего предприятия компании DB AG, - это существующее с 1966 года консалтинговое предприятие. Таким образом, оно обладает более чем 50-летним опытом в консультационных процессах такого рода. Наша компания DB Engineering & Consulting работает по всему миру - однако она консультирует и нас самих здесь, в Германии. Это предприятие осуществляет для нас планирование. У нас есть похожие проекты в отдельных странах - в Казахстане и других государствах, где мы ведем подобную консалтинговую деятельность, которая должна теперь начаться и здесь, в Украине.

- В каких областях "Украинские железные дороги" нуждаются в модернизации?

- На данный момент я могу оценивать лишь общие данные, с которыми ознакомился, однако их недостаточно для того, чтобы дать квалифицированную оценку. И все же на основе этих данных можно сказать, что есть необходимость в оптимизации и возможности для нее, которыми нужно воспользоваться

- Как вы оцениваете потенциал и перспективы развития "Украинских железных дорог"?

- В Украине широко разветвленная железнодорожная сетьпротяженностью в 22-23 тысячи километров. Если сравнивать с другими странами Европы, то это одна из крупнейших сетей. С другой стороны, особенностью Украины является то, что здесь очень большую роль играют грузовые перевозки, в то время как в Западной Европе большая часть деятельности приходится на пассажирские перевозки.

- Вы наблюдаете в Украине политическую волю к реформированию компании "Укрзализныця"?

- Да, однозначно. Премьер-министр только что провел со мной разговор на эту тему и подчеркнул, что он и его правительство хотят провести этот процесс трансформации. При этом он также подчеркнул, что он согласовал это с президентом. Поэтому я исхожу из того, что то, что сейчас будет происходить, основывается на политической воле и будет иметь политическую поддержку.

- Мой последний вопрос. Каким будет следующий шаг после подписания меморандума? Известна ли уже какая-то конкретная дата?

- Нет. Следующим шагом станет то, что компании Deutsche Bahn и украинские железные дороги должны будут встретиться при участии компании DB Engineering & Consulting, чтобы обсудить, как может быть создан подобный проект и к какому времени что необходимо будет сделать. Эти вопросы постараются прояснить в ближайшее время.

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