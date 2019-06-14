Der Spiegel сообщил о миллиардном экспорте электричества из Германии

По информации немецкого еженедельника Der Spiegel, в 2018 году Германия экспортировала электроэнергию на сумму более двух миллиардов евро. В том же году было импортировано электричество общей стоимостью около 900 миллионов евро, пишет издание в пятницу, 14 июня, со ссылкой на подсчеты министерства экономики ФРГ.

В качестве причины высоких экспортных показателей ведомство называет избыток производственных мощностей на немецком рынке электроэнергии, в котором участвуют как электростанции, работающие на органическом топливе, так и производители электричества из возобновляемых источников.

35 процентов электроэнергии из возобновляемых источников

Согласно этим данным, в 2018 году доля экологически чистой электроэнергии, вырабатываемой с помощью солнца, ветра и биомассы, превышала 35 процентов в общем объеме производимого в Германии электричества.

По мнению эксперта по энергетике фракции "зеленых" в бундестаге Оливера Кришера (Oliver Krischer), эти цифры необходимо взять в качестве отправной точки для ускорения отказа от невозобновляемых источников энергии. "Давно назрело решение отказаться от избыточных мощностей и отключить от сети первую угольную электростанцию", - считает он.

По планам правительства ФРГ, к 2030 году 65 процентов электроэнергии в стране должно вырабатываться из возобновляемых источников.

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