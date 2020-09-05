Депутат-популист выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

Президент США Дональд Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира за 2021 год. Об этом в среду, 9 сентября, сообщил депутат стортинга (парламента) Норвегии Кристиан Тибринг-Гедде, представляющий популистскую Парию прогресса. Он сказал, что направил соответствующую заявку норвежскому Нобелевскому комитету.

По мнению парламентария, кандидатура Трампа должна быть рассмотрена в знак признания его усилий "по достижению мирного соглашения между ОАЭ и Израилем, которое открывает возможности для мира на Ближнем Востоке". "Неважно, как Трамп ведет себя внутри страны и что он говорит на пресс-конференциях, у него, безусловно, есть шанс получить Нобелевскую премию мира", - считает Кристиан Тибринг-Гедде.

Глава Белого дома 13 августа сообщил, что Израиль и ОАЭ при посредничестве Вашингтона достигли договоренностей о полной нормализации двусторонних отношений, после чего экономический бойкот со стороны Абу-Даби был прекращен.

В 2019 году Трампа выдвигал Абэ

Дедлайн для выдвижения кандидатур на этот год истек 1 февраля. В 2020 году комитет получил 318 номинаций на Нобелевскую премию мира, причем в 211 случаях речь идет о физических лицах и в 107 - об организациях.

В 2019 году Трампа на соискание Нобелевской премии мира выдвинул премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Этому предшествовала первая в истории встреча на высшем уровне глав КНДР и США - Ким Чен Ына и Дональда Трампа.

Вслед за Обамой

На сайте Нобелевского комитета отмечается, что претендента может номинировать на премию любое лицо, "которое соответствует критериям". В частности, это может быть действующий глава государства или правительства, представитель нацпарламента. Разглашение информации о кандидатах, которые не удостоятся награды, допустимо лишь по истечении 50 лет.

Нобелевская премия мира ежегодно присуждается в Осло физическим лицам и организациям, внесшим, по мнению комитета, выдающийся вклад в дело укрепления мира.

В октябре 2009 года эту престижную награду получил Барак Обама, занимавший на тот момент пост президента США. По мнению многих экспертов, он был отмечен наградой во многом благодаря своему обещанию добиться сокращения ядерных арсеналов.

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