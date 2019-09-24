 Daimler оштрафован на 870 млн евро из-за дизельного скандала | Новости из Германии о Германии | DW | 24.09.2019

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Германия

Daimler оштрафован на 870 млн евро из-за дизельного скандала

Прокуратура Штутграта оштрафовала автоконцерн Daimler в связи с выбросами оксидов азота в дизельных выхлопах выше допустимой нормы. Ранее из-за этого были отозваны 684000 автомобилей, выпущенных концерном.

Дизельный Mercedes GLK

Дизельный Mercedes GLK (фото из архива)

Немецкий автопроизводитель Daimler должен заплатить штраф в размере 870 млн евро в результате так называемого дизельного скандала. Согласно решению, принятому прокуратурой Штутгарта во вторник, 24 сентября, автоконцерн проявил халатность, которая привела к тому, чтодизельные автомобили были допущены до эксплуатации, несмотря на то, что выбросы оксидов азота в их выхлопах в целом ряде случаев превышали установленные нормы. 

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Речь идет примерно о 684 тысячах машин, получивших допуск после 2008 года. Они были отозваны по распоряжению Федерального ведомства автомобильного транспорта, которое Daimler пытался оспорить. В сумму, которую теперь должен выплатить автоконцерн, входит непосредственно штраф за правонарушение в размере четырех миллионов евро и полученная противоправным путем прибыль на сумму 866 млн евро, поясняет прокуратура.

Другое расследование прокуратуры против Daimler

Daimler должен выплатить всю сумму в казну федеральной земли Баден-Вюртемберг в течение шести недель. При этом отмечается, что этот штраф не имеет никаких последствий для расследования, которое прокуратура Штутгарта ведет в отношении ряда лиц, подозреваемых в манипуляциях программным обеспечением на выпущенных Daimler авто с дизельным двигателем.

Автоконцерн заявил, что выплатит штраф и не станет оспаривать решение прокуратуры.

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Прокуратура Штутгарта сообщает о штрафе концерну Daimler в размере 870 млн евро

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