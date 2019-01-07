 Daimler выделяет полмиллиарда евро на беспилотные грузовики | Новости из Германии о Германии | DW | 07.01.2019

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Германия

Daimler выделяет полмиллиарда евро на беспилотные грузовики

К 2025 годы на дороги США и Германии должны выехать полностью самоуправляемые грузовые автомобили. Частично автоматизированные грузовики введут в эксплуатацию уже в 2019 году.

Daimler тестирует беспилотный грузовик

Daimler тестирует беспилотный грузовик

Немецкий автомобильный концерн Daimler инвестирует в ближайшие годы 500 миллионов евро в создание самоуправляемых высокоавтоматизированных грузовиков.  До 2025 года производитель намерен выпустить подобные грузовики на рынок. Об этом заявил представитель концерна в понедельник, 7 января, на международной выставке электроники Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе. Для разработки новых автомобилей Daimler намерен создать дополнительно 200 рабочих мест в США и Германии. Под высокоавтоматизированными грузовиками в концерне понимают машины, способные ехать без управления водителем.

Контекст

В Баварии начат первый в мире проект по использованию грузовиков, управляемых компьютером. Они будут курсировать на автобане между Мюнхеном и Нюрнбергом. (25.06.2018)

По числу заявок на патенты, связанные с самоуправляемыми автомобилями, Европа обгоняет Америку и оставляет далеко позади Азию, подсчитало Европейское патентное ведомство EPO. (13.11.2018)

В 2019 году Daimler намерен выпустить на дороги США первый частично автоматизированный грузовик. Система управления в нем позволяет компьютеру самому тормозить, набирать скорость и поворачивать. Daimler намерен "перепрыгнуть" стадию, когда грузовик может полностью ехать без шофера, но водитель находится у в кабине для подстраховки.

Кроме того Daimler отказался от технологии Truck platooning, подразумевающей объединение автоматизированных грузовых автомобилей в колонны для дальнейшего совместного передвижения по заданному маршруту с сохранением минимальной дистанции между всеми участниками. Первый автомобиль в колонне выступает в качестве "ведущего", а другие следующие за ним грузовики подстраиваются под его параметры движения. Предполагалось, что этот подход позволяет добиться ощутимой экономии топлива и сокращения уровня выбросов углекислого газа. Однако испытания, ведущиеся с 2016 года, показали, что предполагаемая экономия сильно преувеличена.

Смотрите также:

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    Желание властей сократить использование в центре города личного автотранспорта способствовало тому, что первый в мире эксперимент с беспилотными такси начался в августе 2016 года в Сингапуре. Пока дюжина электромобилей разъезжает только по университетскому кварталу, а в каждой машине сидят водитель (на всякий случай) и разработчик софта из американской компании Nutonomy. Зато поездки бесплатные.

  • Самоуправляемые такси фирмы Uber в Питтсбурге

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  • Беспилотный грузовик Volvo в шведской шахте

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    Подземный помощник шахтеров

    На севере Швеции в октябре 2016 года начались первые в мире подземные испытания самоуправляемого грузовика. На шахте в Кристинеберге оснащенный лазерными сенсорами серийный Volvo FMX на глубине в 1300 метров "учится" самостоятельно перевозить добытую руду. До конца 2017 года будут тестироваться четыре беспилотных самосвала, призванные сделать труд шахтеров более эффективным и безопасным.

  • Грузовик Daimler едет в автономном режиме по автобану

    Мир тестирует беспилотные авто

    Меньше аварий благодаря автопилоту

    Крупнейший в мире производитель грузовиков Daimler начал тестировать беспилотные тягачи еще в 2015 году - на пустынных трассах в американском штате Невада и в густом автопотоке на немецком автобане близ Штутгарта. Разработчики утверждают, что использование автопилота существенно снизит опасность дорожных аварий и облегчит труд дальнобойщиков. Но в перспективе сделает эту профессию умирающей.

  • Самоуправляемый автобус и пешеход в Швейцарии

    Мир тестирует беспилотные авто

    Софт еще требует доработки

    Беспилотный автобус в ходе начавшихся в августе 2016 года испытаний в швейцарском кантоне Валлис безошибочно распознавал пешеходов и тормозил. Но вот открытую заднюю дверь припаркованного коммерческого автомобиля ехавший в конце сентября на максимальной скорости 20 километров в час самоуправляемый автобус все же "не заметил". После этой аварии эксперимент был приостановлен для доработки софта.

  • Прототип легкового автомобиля компании Toyota на выставке CES в Лас-Вегасе

    Мир тестирует беспилотные авто

    Надежность, дизайн, комфорт

    В январе 2017 года японская компания Toyota представила на крупнейшей в мире выставке потребительской электроники CES в американском городе Лас-Вегасе прототип легкового автомобиля, который благодаря искусственному интеллекту сможет не только самостоятельно перемещаться, коммуницируя с другими участниками дорожного движения, но и учитывать привычки и предпочтения владельца машины.

    Автор: Андрей Гурков


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02:37 мин

Когда начнется серийный выпуск беспилотных автомобилей

 

Контекст

Мир тестирует беспилотные авто

Автономное вождение стало одним из магистральных направлений развития автопрома. В Европе, США и Азии уже активно испытывают самоуправляемые легковые машины, автобусы и грузовики. (10.01.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Когда начнется серийный выпуск беспилотных автомобилей  

Беспилотные авто и электрокары на автосалоне во Франкфурте  

Безопасны ли самоуправляемые автомобили?  

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