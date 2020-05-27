COVID-19 в Германии: почему только Тюрингия намерена отменить запреты

На фоне явного спада эпидемии коронавируса в Германии нарастают споры о необходимости сохранения в силе ограничений. В одной из федеральных земель многие запреты могут быть отменены уже с 6 июня.
В Германии идет десятая неделя ограничений, введенных из-за эпидемии COVID-19. Некоторые наиболее жесткие карантинные меры отменены, но сохраняются запреты на массовые мероприятия и многолюдные встречи друзей, закрыты театры и кинозалы, не работают спортивные секции, бары, ночные клубы, сауны, бордели... На фоне явного спада эпидемии в Германии растет недовольство сохраняющимися ограничениями.
Но это не только пестрые публичные протесты, на которые выходят самые разные люди - от родителей, требующих открыть, наконец, детские сады, до приверженцев конспирологических теорий, выходящих на демонстрации в алюминиевых шляпах, защищающих от облучения властями. Теперь целесообразность сохранения в силе прежних антиэпидемиологичесаких мер ставят под сомнение и некоторые лидеры немецких федеральных земель.
Эпидемия приобрела в ФРГ локальный характер
Начиная с 27 января, когда в Германии был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, общее число инфицированных достигло к среде, 27 мая, по данным Института имени Роберта Коха (RKI), 179 364 человек. За сутки их стало только на 362 больше.
Такого низкого прироста здесь не было с 10 марта. Для сравнения: в середине апреля количество вновь инфицированных возрастало в среднем на 3953 в день. Труднее подсчитать число выздоровевших. Но, по оценкам RKI, менее 10 000 из всех жителей Германии, инфицированных коронавирусом, до сих пор остаются заразными.
Немецкие вирусологи, однако, не торопятся давать отбой тревоги, напоминают о том, что еще нет ни вакцины от коронавируса, ни лекарства для лечения больных с атипичной пневмонией COVID-19. Обращают они внимание и на локальные вспышки эпидемии - будь то в домах престарелых, на предприятиях мясопереработки, в общежитиях для беженцев, церковных приходах или после частных вечеринок.
Ускоряет распространения вируса, считают эксперты, и плохая погода: у него больше шансов найти новую жертву в закрытом помещении, чем на отрытом воздухе. Аналитики Немецкого института экономических исследований (DIW) подсчитали, что в дождливые недели, когда погода не располагает к прогулкам и встречам в парке, индекс репродукции коронавируса (R) превышает единицу, что считается критической отметкой.
В Тюрингии осталось только 239 носителей коронавируса
Тот факт, что эпидемия COVID-19 приобрела в Германии локальный характер, побудил премьер-министра Тюрингия Бодо Рамелова (Bodo Ramelow) заявить о плане перевести с 6 июня свою федеральную землю из кризисного в нормальный - или почти нормальный - режим общественной жизни.
Вначале он рассказал об этом в интервью, которое было опубликовано в местной газете в прошлую субботу, потом разъяснил свою позицию в понедельник в специальном выпуске новостей по первому каналу телевидения ФРГ (ARD), а во вторник, 26 мая, - на своей пресс-конференции в Эрфурте после заседания земельного правительства.
По данным Рамелова во всей Тюрингии в настоящий момент есть только 239 носителей коронавируса - причем, поименно известных. К каждому из них, пошутил премьер-министр, можно приставить по сотруднику местных отделов здравоохранения с тем, чтобы предотвратить распространение инфекции, у каждого можно узнать, с кем он встречался и мог заразить.
Из 23 округов и городов окружного значения в Тюрингии, продолжал Рамелов на пресс-конференции во вторник, в 21-м не появилось за сутки ни одного нового носителя коронавируса, а за неделю - не было ни одного нового случая в девяти округах, еще в девяти - менее десяти случаев, в четырех - меньше критической отметки в 35 и только в одном их было 36 случаев.
"239 учтенных с их именами инфицированных в Тюрингии, - отметил премьер-министр, - не могут служить правовым основанием для того, чтобы стучаться в двери 2,16 миллионов остальных жителей земли и узнавать, не слишком ли много гостей они пригласили на кофе".
Жить с коронавирусом, как со СПИДом?
Рамелов считает, что нельзя и далее предписывать людям, как им вести себя в личной жизни, можно лишь рекомендовать придерживаться определенных санитарно-эпидемиологических норм. А еще он апеллирует к сознательности граждан, их чувству ответственности за свое поведение и проводит сравнение с эпидемией СПИДа.
"Защититься от от ВИЧ можно тоже только сугубо самостоятельно, тут не помогут ни запреты, ни предписания. Так должно быть и с SARS-CoV-2, люди должны научиться жить в такой ситуации", - указал Бодо Рамелов и добавил, что считает недопустимым тянуть с возобновлением нормальной работы школ и детских садов до тех пор, пока не будет изобретена вакцина от коронавируса.
Правда, отменять запрет на проведение в Тюрингии массовых мероприятий и обязанности носить защитные маски в общественном транспорте он до конца августа все же не собирается.
Маркус Зёдер: Без запретов, как без ПДД, не обойтись
Если не считать властей соседней Саксонии, в других землях не поддержали лидера Тюрингии. В Рейнланд-Пфальце и Нижней Саксонии инициативу Рамелова назвали "совершенно неправильным сигналом" и "очень серьезной ошибкой".
Но больше всего критики ему пришлось выслушать от баварского премьер-министра Маркуса Зёдера (Markus Söder), претендующего на роль главного борца с эпидемией коронавируса. Он говорил о "фатальном сигнале", который подает Рамелов, о "полной беззащитности" перед лицом коронавируса в случае отмены антиэпидемиологических запретов.
А надежды на сознательность и ответственность граждан Зёдер прокомментировал так: "Мы ведь можем ожидать, что и в дорожном движении все будут вести себя идеально с полным сознанием своей ответственности. Тем не менее существуют ПДД, потому что с ними движение на дорогах лучше. Мы должны и некоторых безрассудных защитить и от них самих, и общество от риска, который они представляют".
Канцлер землям не указ
Мягко говоря, не в восторге от планов одного из субъектов германской федерации была канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel), о чем недвусмысленно заявил ее официальный представитель на правительственной пресс-конференции в понедельник.
Вопросы здравоохранения, правда, относятся в Германии к компетенции федеральных земель, но главе центрального правительства до сих пор удавалось на регулярных видеосовещаниях с премьерами земель добиваться согласованной и почти единообразной линии поведения. Все 16 федеральных земель - более или менее - шагали в ногу.
26 мая федеральное правительство и власти федеральных земель Германии достигли принципиальной договоренности о продлении ограничений на социальные контакты граждан до 29 июня. Среди них – правило о том, что встречаться в публичном пространстве могут не более десяти человек или члены двух семей. При этом Тюрингия, а также еще несколько федеральных земель оставили за собой право принимать решения, выходящие за пределы этой договоренности.
Смотрите также: