 CNBC сообщил о проблемах при создании ракет, представленных Путиным | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.10.2018

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Мир

CNBC сообщил о проблемах при создании ракет, представленных Путиным

РФ столкнулась с нехваткой материала для ракет "Авангард", представленных Путиным. Пентагон наблюдает за попытками Кремля разработать оружие, но пока видит лишь громкие заявления, а не реальный успех.

Владимир Путин на заводе Алмаз-Антей (фото из архива)

Владимир Путин на заводе "Алмаз-Антей" (фото из архива)

Россия не может найти источник для создания критически важных компонентов, необходимых для производства гиперзвуковой ракеты "Авангард", которую в марте 2018 года презентовал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с соответствующим отчетом американской разведки.

Контекст

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После демонстрации новых видов оружия президентом РФ Западу стоит задуматься о возвращении к методам устрашения, считают немецкие обозреватели. DW - об их реакции на речь Владимира Путина. (02.03.2018)

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Послание президента России Федеральному собранию было насыщено обещаниями в социальной сфере и рассказами о новом вооружении. Как эту речь оценили аналитики в Германии - у DW. (01.03.2018)

Как утверждается, используемое сейчас углеводородное волокно недостаточно надежно и не обеспечивает необходимую теплозащиту, о чем известно производителям. "Корпус гиперзвукового аппарата не может выдержать нагрева при повторном входе (в атмосферу - Ред.), из-за чего внутренние системы дают сбой", - констатировал один из собеседников CNBC.

Пентагон: пока из Москвы есть только громкие слова об успехах

В то же время, как отмечают источники телеканала, разработка ракет "Авангард" является для Москвы приоритетной задачей, и власти РФ по-прежнему ожидают, что программа будет завершена к 2020 году.

Представитель Минобороны США Эрик Пэхон заявил, что Пентагон наблюдает за российскими попытками разработать высокотехнологичное оружие, но пока "видит больше громких заявлений об успехах, чем реальных доказательств".

Сообщение CNBC опровергает утверждения российских властей, которые еще в июле 2018 года объявили о завершении разработки гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард" и начале его серийного производства. Эти ракеты вместе с другими видами вооружений Владимир Путин презентовал 1 марта во время послания Федеральному собранию.

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  • Infografik Haushalt Russland im Vergleich 2016 2017 RUS

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    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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Существует ли новое оружие Путина?

Контекст

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

В 2017 году Россия потратит на оборону 2,8 трлн рублей. Как и в 2016 году, это одна из крупнейших статей расходов госбюджета. DW сравнила оборонные траты России, США и Германии. (09.12.2016)  

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Григорий Явлинский в интервью DW: Путин всем угрожает ядерным оружием  

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Немецкие эксперты о новых ракетах Путина  

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