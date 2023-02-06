Число жертв землетрясения в Турции и Сирии возросло до 2200

Число жертв мощного землетрясения на юго-востоке Турции и на севере Сирии, по последним данным, возросло до примерно 1800 человек. Жертвами катастрофы в Турции стали 1498 человек, пострадали более 8 тысяч, сообщило в понедельник, 6 февраля, Управление гражданской защиты AFAD.

Число погибших в Сирии превысило 780, пострадали более 2200, сообщил заместитель министра здравоохранения страны Ахмед Дамириджех. Только на юго-востоке Турции разрушены тысячи зданий.

Землетрясение магнитудой 7,4

По данным AFAD, эпицентром землетрясения магнитудой 7,4 около 4 утра по местному времени стала турецкая провинция Кахраманмараш близ границы с Сирией. Еще одно землетрясение магнитудой 6,6 спустя короткое время зафиксировано в провинции Газиантеп. Подземные толчки затем в течение получаса ощущались в разных регионах, в том числе в столице Анкаре, в Адане, Невшехире, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Хатае. Как отмечает телеканал Al Arabiya, землетрясение ощутили жители некоторых регионов Ирака и Ливана. Кроме того, подземные толчки были заметны в Израиле.

Еще несколько десятков толчков

Позже произошли еще несколько десятков толчков (афтершоков), магнитуда самого сильного из них составила 7,7, по мощности он был сопоставим с первым утренним. Эпицентр повторного мощного толчка находился в семи километрах от города Эльбистан в провинции Кахраманмараш.

Подземные толчки ощущались в нескольких регионах Турции: Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе - а также в Сирии, Ливане, Ираке, Египте, Греции, на Кипре, в Армении и Израиле. В Италии объявили об опасности цунами после землетрясения в Турции, но вскоре уведомление было отозвано.

Власти Турции объявили самый высокий уровень тревоги. "В стране объявлен самый высокий уровень тревоги четвертой степени. Мы совместно с Управлением по чрезвычайным ситуациям направили спасателей в регионы", - заявил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.

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