  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Разрушения в городе Диярбакыр
Разрушения в городе ДиярбакырФото: Mahmut Bozarslan/AP Photo/picture alliance
КатастрофыТурция

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии возросло до 2200

Даниил Сотников
48 мин. назад

Подземные толчки ощущались в нескольких провинциях и соседних странах, в Турции разрушены сотни зданий, количество погибших продолжает расти.

https://p.dw.com/p/4N8DC

Число жертв мощного землетрясения на юго-востоке Турции и на севере Сирии, по последним данным, возросло до примерно 1800 человек. Жертвами катастрофы в Турции стали 1498 человек, пострадали более 8 тысяч, сообщило в понедельник, 6 февраля, Управление гражданской защиты AFAD. 

Число погибших в Сирии превысило 780, пострадали более 2200, сообщил заместитель министра здравоохранения страны Ахмед Дамириджех. Только на юго-востоке Турции разрушены тысячи зданий.

Землетрясение магнитудой 7,4

По данным AFAD, эпицентром землетрясения магнитудой 7,4 около 4 утра по местному времени стала турецкая провинция Кахраманмараш близ границы с Сирией. Еще одно землетрясение магнитудой 6,6 спустя короткое время зафиксировано в провинции Газиантеп. Подземные толчки затем в течение получаса ощущались в разных регионах, в том числе в столице Анкаре, в Адане, Невшехире, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Хатае. Как отмечает телеканал Al Arabiya, землетрясение ощутили жители некоторых регионов Ирака и Ливана. Кроме того, подземные толчки были заметны в Израиле.

Еще несколько десятков толчков

Позже произошли еще несколько десятков толчков (афтершоков), магнитуда самого сильного из них составила 7,7, по мощности он был сопоставим с первым утренним. Эпицентр повторного мощного толчка находился в семи километрах от города Эльбистан в провинции Кахраманмараш.

Подземные толчки ощущались в нескольких регионах Турции: Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе - а также в Сирии, Ливане, Ираке, Египте, Греции, на Кипре, в Армении и Израиле. В Италии объявили об опасности цунами после землетрясения в Турции, но вскоре уведомление было отозвано.

Власти Турции объявили самый высокий уровень тревоги. "В стране объявлен самый высокий уровень тревоги четвертой степени. Мы совместно с Управлением по чрезвычайным ситуациям направили спасателей в регионы", - заявил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.

Смотрите также:

Новое землетрясение в Мексике

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Лето катастроф: землетрясения, наводнения, ураганы, пожары... (08.09.2017)

Лето катастроф: землетрясения, наводнения, ураганы, пожары... (08.09.2017)

Ураганы, землетрясения, наводнения и другие природные катаклизмы обрушились этим летом на нашу планету. DW - о самых масштабных из них.
Природа и окружающая среда8 сентября 2017 г.02:09 мин.

В Таджикистане более 1,5 тысячи человек остались без крова в результате землетрясения

В Таджикистане более полутора тысяч человек остались без крова в результате разрушительного землетрясения, происшедшего в воскресенье утром на северо-востоке страны в 180 километрах от столицы.
Катастрофы23 июля 2007 г.
external

Землетрясение в Италии: десятки погибших

Землетрясение в Италии: десятки погибших

От стихии пострадали области Лацио, Абруццо и Марке. Сильный снегопад затрудняет работу спасателей. Сообщается о многочисленных жертвах.
Общество19 января 2017 г.01:06 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Разрушения в городе Диярбакыр

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии возросло до 2200

Катастрофы48 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Логотип компании "Росатом"

Война, день 347-й: Украина ввела санкции в адрес "Росатома"

Война, день 347-й: Украина ввела санкции в адрес "Росатома"

Конфликты18 ч. назад
Волонтеры раздают гуманитарную помощь жителям Лимана в Донецкой области

Готовы ли немцы и далее щедро помогать Украине и беженцам?

Готовы ли немцы и далее щедро помогать Украине и беженцам?

Конфликты5 февраля 2023 г.
Обмен военнопленными между Украиной и Россией

Обмен военнопленными и другие события 346-го дня войны

Обмен военнопленными и другие события 346-го дня войны

Конфликты4 февраля 2023 г.
Geofaktor Podcast Teaser

Иран и Россия: "Шахеды" в обмен на Су-35?

Иран и Россия: "Шахеды" в обмен на Су-35?

Политика4 февраля 2023 г.30:00 мин.
Протесты в Польше против жесткого законодательства об абортах, март 2021 года

Отказ врачей делать аборт жертве изнасилования потряс Польшу

Отказ врачей делать аборт жертве изнасилования потряс Польшу

Права человека4 февраля 2023 г.
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин

Что известно о "помиловании" заключенных в ЧВК "Вагнер"

Что известно о "помиловании" заключенных в ЧВК "Вагнер"

Конфликты4 февраля 2023 г.
На главную страницу